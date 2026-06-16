Πρώτη αντίδραση Αναστασιάδη για «Κράτος Μαφία»: «Κατέρρευσαν οι ισχυρισμοί Δρουσιώτη» – Ζητά εξαίρεση Γενικού και Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα από τις έρευνες

Μετωπική απάντηση στο πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς έδωσε ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, υποστηρίζοντας ότι οι ισχυρισμοί του δημοσιογράφου και συγγραφέα Μακάριου Δρουσιώτη περί πλουτισμού και διαφθοράς «κατέρρευσαν ως ανυπόστατοι».

Σε γραπτή δήλωσή του, ο κ. Αναστασιάδης αναφέρει ότι, μετά τη μελέτη του πορίσματος, διαπιστώνει πως οι κατηγορίες που του αποδίδονται από τους ερευνώντες λειτουργούς και την Αρχή κατά της Διαφθοράς δεν περιλαμβάνονται στους ισχυρισμούς που καταγράφονται στο βιβλίο «Κράτος Μαφία», ενώ, όπως υποστηρίζει, ουδέποτε τέθηκαν ενώπιόν του κατά τη διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας, ώστε να του δοθεί η δυνατότητα να απαντήσει τεκμηριωμένα.

Ο τέως Πρόεδρος δηλώνει ότι απορρίπτει κατηγορηματικά τα αδικήματα που του αποδίδονται και ζητεί την άμεση διερεύνησή τους από τις αρμόδιες αρχές.

Ο κ. Αναστασιάδης προανήγγειλε επίσης ότι τις επόμενες ημέρες θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου, κατά την οποία θα παρουσιάσει στοιχεία και απαντήσεις τόσο για τους ισχυρισμούς του κ. Δρουσιώτη όσο και για όσα περιλαμβάνονται στο πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς.

Ολόκληρη η δήλωσή του:

Ύστερα από μελέτη του πορίσματος της Αρχής κατά της Διαφθοράς, θα επιθυμούσα να αναφέρω ως πρώτα σχόλια τα ακόλουθα:

(α) Οι ισχυρισμοί για πλουτισμό, διαφθορά και σωρεία άλλων συκοφαντικών αναφορών του κ. Μακάριου Δρουσιώτη, κατέρρευσαν ως ανυπόστατοι.

(β) Οι πλείστες των αποδιδομένων από τους ερευνώντες λειτουργούς και την Αρχή κατά της Διαφθοράς κατηγορίες, όχι μόνο δεν περιλαμβάνονται στους υπό διερεύνηση ισχυρισμούς που καταγράφονται στο βιβλίο του κ. Δρουσιώτη, αλλά και ουδέποτε τέθηκαν ενώπιον μου κατά τη διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας, ώστε να μου δοθεί η ευκαιρία να καταθέσω τεκμηριωμένα τις δέουσες απαντήσεις.

(γ) Τόσο για τους ισχυρισμούς του κ. Δρουσιώτη, όσο και για το ατεκμηρίωτο των κατηγοριών, απαντήσεις με στοιχεία θα δώσω σε συνέντευξη τύπου τις επόμενες των ημερών.

(δ) Δηλώνω ότι αρνούμαι κατηγορηματικά τα αποδιδόμενα αδικήματα και ζητώ την άμεση διερεύνηση από τις καθ’ ύλην αρμόδιες αρχές. Προς άρση δε της οποιασδήποτε καλόβουλης ή κακόβουλης υπόνοιας, ζητώ την εξαίρεση από την εποπτεία των ερευνών του Γενικού Εισαγγελέα και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, ώστε με τεκμηρίωση να διαφανεί το αβάσιμο των όσων μου αποδίδονται.