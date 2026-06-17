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Στις φλόγες δύο αυτοκίνητα ιδιοκτησίας 52χρονου στα Κάτω Πολεμίδια και φορτηγό όχημα στη Μονή

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Την πυρκαγιά κατέσβησαν μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ενώ στο σημείο μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας για εξετάσεις. Η σκηνή αποκλείστηκε για περαιτέρω εξετάσεις το πρωί, ώστε να εξακριβωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς. Το ΤΑΕ Λεμεσού διερευνά την υπόθεση.

Στις φλόγες τυλίχθηκαν γύρω στις 4 τα ξημερώματα, δύο αυτοκίνητα στα Κάτω Πολεμίδια, στη Λεμεσό, ενώ σε άλλη περίπτωση, πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε σταθμευμένο φορτηγό όχημα, στη Μονή.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το ένα από τα δύο αυτοκίνητα ανήκει σε 52χρονο, ενώ το δεύτερο είναι εγγεγραμμένο στην ιδιόκτητη εταιρεία του. Η φωτιά εκδηλώθηκε ενώ τα αυτοκίνητα βρίσκονταν σταθμευμένα εξωτερικά της οικίας του 52χρονου, στα Κάτω Πολεμίδια, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και στα δύο οχήματα.

Την πυρκαγιά κατέσβησαν μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ενώ στο σημείο μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας για εξετάσεις. Η σκηνή αποκλείστηκε για περαιτέρω εξετάσεις το πρωί, ώστε να εξακριβωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς. Το ΤΑΕ Λεμεσού διερευνά την υπόθεση.

Στο μεταξύ, άλλη μία πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε φορτηγό όχημα ενώ βρισκόταν σταθμευμένο σε ανοιχτό χώρο, στην κοινότητα Μονή, στην επαρχία Λεμεσού. Η πυρκαγιά σημειώθηκε γύρω στη 1:30 μετά τα μεσάνυκτα, καταστρέφοντας ολοσχερώς την καμπίνα του φορτηγού.

Στο σημείο μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας για εξετάσεις, ενώ την πυρκαγιά κατέσβησαν μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Η σκηνή αποκλείστηκε για να γίνουν περαιτέρω εξετάσεις το πρωί από τον αστυνομικό σταθμό Μονής, ώστε να εξακριβωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ

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