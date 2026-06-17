Το ΑΚΕΛ τίμησε την ιστορική απόφαση της Κ.Ε. της 16ης Ιουνίου 1943 στο Μνημείο Κυπρίων Πεσόντων του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στην Πάφο

Το ΑΚΕΛ τίμησε την ιστορική Απόφαση της Κ.Ε του ΑΚΕΛ της 16ης Ιουνίου 1943 στο Μνημείο Κυπρίων Πεσόντων του Β Παγκοσμίου Πολέμου στην Πάφο.

"Να γίνη έκκλησις προς όλα τα μέλη του Κόμματος δι'εθελοντικήν κατάταξιν εις τας ενόπλους δυνάμεις προς ενίσχυσιν του αγώνος δι'απελευθέρωσιν της Ελλάδος από την χιτλερικήν τυρρανίαν, απελευθέρωσιν των υπόδουλων χωρών και εξασφάλισιν του εθνικού, πολιτικού και κοινωνικού μέλλοντος της Νήσου" Απόσπασμα από την ιστορική απόφαση της Κ.Ε του ΑΚΕΛ της 16ης Ιουνίου 1943, με την οποία γύρω στα 800 Μέλη και υποστηρικτές του, ανάμεσά τους 11απο τα 17 Μέλη της τότε Κ.Ε του ΑΚΕΛ, κατατάγηκαν στις ένοπλες δυνάμεις και πολέμησαν για τη συντριβή του χιτλεροφασισμού, την απελευθέρωση της Ελλάδας και των Λαών που υπέφεραν κάτω από τις φασιστικές ορδές και τη ναζιστική τυρρανία.

Το ΑΚΕΛ Πάφου και οι Οργανώσεις του Λαϊκου Κινήματος τιμώντας την ιστορική επέτειο, πραγματοποίησαν συμβολική εκδήλωση στο Μνημείο Κυπρίων Πεσόντων του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Για τη σημασία της ιστορικής επετείου μίλησε ο Δρ. Στέλιος Σοφόκλη, τέως Πρόεδρος του Παγκυπρίου Συμβουλίου Ειρήνης.

Ακολουθεί αυτούσια η ομιλία του Δρ. Στέλιου Σοφόκλη: "Αγαπητοί/ες φίλοι/ες, αγαπητοί/ες Σύντροφοι/ισσες Μαζευτήκαμε σήμερα σ΄ αυτή τη σεμνή εκδήλωση για να τιμήσουμε μια από τις λαμπρότερες σελίδες της Ιστορίας του ΑΚΕΛ αλλά και της Κύπρου, την 83η επέτειο της Απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ να καλέσει τα μέλη και τους υποστηρικτές του να καταταγούν εθελοντικά στον συμμαχικό στρατό για να πολεμήσουν τον φασισμό.

Το Κάλεσμα εκείνο αποτελεί ένα μνημείο ηρωϊσμού, αλλά και πράξη πολιτική, βαθιά αντιφασιστική! Σε εκείνο το κάλεσμα του ΑΚΕΛ ανταποκρίθηκαν περίπου 800 Κύπριοι, ανάμεσα τους και 11 από τα 17 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος.

Το ΑΚΕΛ πάντα τιμούσε και τιμά τους Κύπριους εθελοντές, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους και στο πρόσωπο τους όλους τους αντιφασίστες αγωνιστές, που όρθωσαν ανάστημα ενάντια στον ιταλικό φασισμό και τον γερμανικό ναζισμό! Δυστυχώς, τις μέρες μας, τόσο στην Κύπρο, όσο και σε ολόκληρη την Ευρώπη, η ακροδεξιά και ο νεοφασισμός σηκώνει ξανά το κεφάλι ενδυόμενος πολλές φορές τον μανδύα του κοινοβουλευτισμού.

Οι δεξιές κυβερνήσεις της Δύσης προχωρούν στην ξεδιάντροπη παραχάραξη της Ιστορίας, είτε μέσω της εξίσωσης του Κομμουνισμού με τον φασισμό, είτε με την κατεδάφιση μνημείων των στρατιωτών του Κόκκινου Στρατού, που έδωσαν τη ζωή τους για την απελευθέρωση της Ευρώπης από τον χιτλερικό φασισμό.

Αυτή η παραχάραξη οδηγεί στη λήθη και το ξέπλυμα της μεγάλης τραγωδίας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Μέσα σ΄ αυτές τις συνθήκες το ιστορικό μήνυμα της 16ης Ιουνίου 1943 αντηχεί και σήμερα επίκαιρο όσο ποτέ.

Η αντιμετώπιση του φασισμού επιβάλλει τη συνεχή και αποφασιστική πάλη των λαών κατά του φασισμού, της ακροδεξιάς και του νεοναζισμού! Τα στελέχη, τα μέλη, οι φίλοι και οι οπαδοί του ΑΚΕΛ πρέπει να νοιώθουν περήφανοι, που είχαν τη δική τους συμβολή στον αγώνα της φιλειρηνικής και προοδευτικής Ανθρωπότητας κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, για να αντιμετωπιστεί η μισάνθρωπη ιδεολογία του φασισμού και του ναζισμού!

Ζήτω η Απόφαση του ΑΚΕΛ της 16ης Ιουνίου του 1943! Τιμή και δόξα στην ηγεσία, τα μέλη και τους οπαδούς του ΑΚΕΛ, αλλά και σε όλους τους Κύπριους εθελοντές που πολέμησαν τον χιτλεροφασισμό! Τιμή και δόξα σε όλους όσοι έδωσαν τη ζωή και την υγεία τους, πολεμώντας τη μισητή ιδεολογία, που σηκώνει ξανά το κεφάλι στην Ευρώπη, αλλά δυστυχώς και στη μικρή μας πατρίδα, την Κύπρο!"