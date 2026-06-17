ΑΚΕΛ για «Κράτος Μαφία»: Να παραιτηθούν άμεσα ο Γενικός και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας

Την άμεση παραίτηση του Γενικού Εισαγγελέα και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα ζητά το ΑΚΕΛ, με γραπτή δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του κόμματος, Γιώργου Κουκουμά, στον απόηχο του πορίσματος της Αρχής κατά της Διαφθοράς.

Το ΑΚΕΛ υποστηρίζει ότι το πόρισμα επιβεβαιώνει όσα, όπως αναφέρει, είναι ήδη γνωστά για τη διακυβέρνηση του πρώην Προέδρου Νίκου Αναστασιάδη, κάνοντας λόγο για διαπλοκή, κατάχρηση εξουσίας, σύγκρουση συμφερόντων και σκάνδαλα.

Το κόμμα υποστηρίζει ότι δεν αρκεί η αυτοεξαίρεση του Γενικού και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα από τη διερεύνηση της υπόθεσης, αλλά απαιτείται η παραίτησή τους, υποστηρίζοντας ότι οποιαδήποτε ποινική διερεύνηση καταλήγει στην κρίση του Γενικού Εισαγγελέα και θέτοντας ζήτημα αντικειμενικότητας λόγω του διορισμού τους από τον Νίκο Αναστασιάδη και της συμμετοχής τους στην κυβέρνησή του.

Παράλληλα, το ΑΚΕΛ επικρίνει την ηγεσία του ΔΗΣΥ, υποστηρίζοντας ότι δεν τοποθετείται επί της ουσίας για τις ευθύνες της προηγούμενης κυβέρνησης, ενώ απευθύνει ερωτήματα και προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, καλώντας τον να τοποθετηθεί για το κατά πόσο θεωρεί ότι η κυβέρνηση Αναστασιάδη ήταν διεφθαρμένη.

Καταλήγοντας, το ΑΚΕΛ διαμηνύει ότι θα ασκήσει κάθε δυνατή πίεση ώστε, όπως αναφέρει, να αποδοθεί δικαιοσύνη και να μην υπάρξει συγκάλυψη ή παρεμπόδιση της διερεύνησης των ευθυνών που προκύπτουν από το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Πώς θα αποδοθεί Δικαιοσύνη ενόσω οι θεσμοί είναι διαβρωμένοι από το σύστημα Αναστασιάδη; Να παραιτηθούν εδώ και τώρα ο Γ. Εισαγγελέας και ο ΒΓΕ

Το Πόρισμα της Αρχής Κατά της Διαφθοράς επιβεβαίωσε όσα γνωρίζει ο κόσμος όλος για τα έργα και τις ημέρες του Νίκου Αναστασιάδη και της κυβέρνησης ΔΗΣΥ. Διαπλοκή, εξευτελισμός του κράτους, ποδηγέτηση των θεσμών, κατάχρηση εξουσίας, σκάνδαλα, σύγκρουση συμφέροντος και όλα αυτά για να συντελεστεί ένα φαγοπότι δισεκατομμυρίων πάνω στην πλάτη του λαού. Ο κυπριακός λαός δεν περίμενε το Πόρισμα για να μάθει ποιος είναι ο Νίκος Αναστασιάδης και ότι η διακυβέρνησή του είναι ντροπή για τη χώρα. Τώρα όμως, με το Πόρισμα της Αρχής Κατά της Διαφθοράς, κρίνονται εκ νέου και ξεσκεπάζονται όλοι οι άλλοι, οι συνεργοί και οι συνήγοροί του.

- Δεν αρκεί να αυτοεξαιρεθούν από τη διερεύνηση ο Γενικός και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας. Να παραιτηθούν πρέπει, εδώ και τώρα. Σύμφωνα με το Σύνταγμα, οποιαδήποτε είδους ποινική διερεύνηση θα καταλήξει στην κρίση του Γενικού Εισαγγελέα. Πώς μπορεί να υπάρξει αντικειμενική κι αμερόληπτη διαδικασία ενόσω στην ηγεσία της Εισαγγελίας βρίσκονται δύο διορισμένοι από τον Νίκο Αναστασιάδη οι οποίοι ήταν και οι ίδιοι προσωπικά μέλη της κυβέρνησης που έστησε όλο αυτό το κύκλωμα διαπλοκής;

- Η ηγεσία του ΔΗΣΥ ως πότε θα κρύβεται; Νομίζουν ότι πείθουν κανένα όταν δηλώνουν εκ του ασφαλούς ότι θέλουν διερεύνηση, την στιγμή που γνωρίζουν ότι η Εισαγγελία είναι στα χέρια του συστήματος Αναστασιάδη; Παραμένουν άραγε περήφανοι για τον Νίκο Αναστασιάδη και την κυβέρνησή του; Και τελικά, όταν ισχυρίζονται ότι έσωσαν την χώρα εννοούν αυτό το πέλαγος σκανδάλων και βρωμιάς;

- Ο δε Νίκος Χριστοδουλίδης επιμένει άραγε ότι η κυβέρνηση Αναστασιάδη δεν ήταν διεφθαρμένη; Συναισθάνεται πόσο εκτεθειμένος είναι και ο ίδιος ως παιδί και προϊόν αυτού του συστήματος;

Το ΑΚΕΛ διαμηνύει προς κάθε κατεύθυνση ότι θα πιέσουμε με όλες μας τις δυνάμεις για να μην διαφύγει κι αυτή τη φορά ο Νίκος Αναστασιάδης και το κύκλωμά του από τη Δικαιοσύνη. Να μην αφεθούν τα πλοκάμια του να εμποδίσουν το έργο της δίωξης και της δικαιοσύνης. Είναι το ελάχιστο χρέος προς τον κυπριακό λαό ο οποίος την ώρα που βίωνε κουρέματα, εκποιήσεις, φτωχοποίηση έβλεπε μια διαπλεκόμενη ελίτ να συσσωρεύει ιλιγγιώδη πλούτη.