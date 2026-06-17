Άλμα: Κατέθεσε δύο προτάσεις νόμου για ενίσχυση των ανακριτικών εξουσιών της Αρχής κατά της Διαφθοράς

Δύο προτάσεις νόμου για την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς κατέθεσαν στη Βουλή οι βουλευτές του Κινήματος Άλμα - Πολίτες για την Κύπρο.

Στόχος των προτάσεων είναι να παραχωρηθεί στην Αρχή η εξουσία διορισμού ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών, αρμοδιότητα που σήμερα ασκείται αποκλειστικά από το Υπουργικό Συμβούλιο και τον Γενικό Εισαγγελέα. Σύμφωνα με το Κίνημα, η Αρχή θα λειτουργεί ως τρίτος ανεξάρτητος θεσμός, με δυνατότητα να προχωρεί σε διορισμούς όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο για τη διερεύνηση υποθέσεων διαφθοράς.

Το Άλμα ζητά επίσης οι προτάσεις να εξεταστούν με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, επικαλούμενο τη σημασία τους για τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς, μετά την έκδοση του πορίσματος της Αρχής κατά της Διαφθοράς.

Όπως αναφέρει, εφόσον οι προτάσεις ψηφιστούν άμεσα, το πόρισμα θα μπορούσε να εξεταστεί με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα έχει ήδη διαβιβαστεί στον Γενικό Εισαγγελέα. Το Κίνημα υποστηρίζει ότι υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων, καθώς ο Γενικός Εισαγγελέας διετέλεσε υπουργός στην κυβέρνηση του πρώην Προέδρου Νίκου Αναστασιάδη.

Παράλληλα, εκφράζει τη θέση ότι το αδιάβλητο της διαδικασίας δεν διασφαλίζεται ούτε από τον διορισμό ανακριτών μέσω του Υπουργικού Συμβουλίου ούτε από τον χειρισμό της υπόθεσης από λειτουργούς της Νομικής Υπηρεσίας, διατυπώνοντας πολιτικές αιχμές και κατά του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη.

Το Άλμα διαμηνύει ότι θα συνεχίσει να προωθεί νομοθετικές πρωτοβουλίες που, όπως αναφέρει, ενισχύουν τη διαφάνεια, την ανεξαρτησία των θεσμών και την αποτελεσματική αντιμετώπιση της διαφθοράς.