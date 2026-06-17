Σε εξέλιξη πυρκαγιά στον περιφερειακό δρόμο Τσερίου - Στις φλόγες παράπηγμα, ξηρά χόρτα και άχρηστα υλικά

Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή του περιφερειακού δρόμου Τσερίου, στη Λευκωσία, με ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης να επιχειρούν για την κατάσβεσή της.

Στο σημείο βρίσκονται τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα από τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς της επαρχίας Λευκωσίας, ενώ συνδράμει και το Τμήμα Δασών με ένα πυροσβεστικό όχημα.

Η φωτιά καίει ξηρά χόρτα, άγρια βλάστηση, σωρούς άχρηστων υλικών, καθώς και ένα πρόχειρο παράπηγμα κατασκευασμένο από τσίγκους.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η πυρκαγιά φαίνεται να εκδηλώθηκε αρχικά στο παράπηγμα και στη συνέχεια να επεκτάθηκε στους σωρούς άχρηστων υλικών, καθώς και στη γύρω ξηρή βλάστηση.