Ανεβαίνει το θερμόμετρο, αλλά κρατήστε ομπρέλες: Έρχονται βροχές και καταιγίδες το Σαββατοκύριακο

Εποχική χαμηλή πίεση αρχίζει να επηρεάζει την περιοχή.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς 3 και αρχικά τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό και στα βόρεια παράλια, γύρω στους 20 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο αρχικά ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που στα δυτικά παράλια θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Το απόγευμα, τοπικά αυξημένες νεφώσεις στα ορεινά, δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη σύντομη βροχή. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, αρχικά ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 Μποφόρ και αργότερα, στα νότια, μέχρι ισχυροί 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 στα δυτικά και νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ κατά τις αυγινές ώρες, αναμένεται να σχηματιστεί τοπικά χαμηλή νέφωση και αραιή ομίχλη ή ομίχλη, κυρίως στο εσωτερικό και στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά μεταβλητοί ασθενείς, μέχρι 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Παρασκευή και το Σάββατο, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται νωρίς το απόγευμα, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, στα ορεινά και στο εσωτερικό. Την Κυριακή τοπικά αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή στα ορεινά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση μέχρι το Σάββατο και μικρή άνοδο την Κυριακή για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Οι θερμοκρασίες που καταγράφηκαν σήμερα και η σχετική υγρασία στις 3 το απόγευμα ήταν: