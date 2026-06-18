Σήμερα η ώρα των αποφάσεων για το μέλλον του ζωολογικού κήπου Λεμεσού - Αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο

Μετά από χρόνια συζητήσεων, αναβολών και έντονων διαφωνιών, το Δημοτικό Συμβούλιο Λεμεσού καλείται σήμερα να λάβει μια απόφαση που θα καθορίσει το μέλλον ενός από τα πιο γνωστά και ιστορικά σημεία της πόλης. Το θέμα του Ζωολογικού Κήπου Λεμεσού επιστρέφει στην ατζέντα, με τους δημοτικούς συμβούλους να καλούνται να αποφασίσουν εάν θα προχωρήσει η μετεξέλιξη του χώρου ή εάν θα ακολουθηθεί διαφορετική πορεία για την αξιοποίησή του.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται η πρόταση του Κυπριακού Κέντρου Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (ΚΥΚΠΕΕ), το οποίο εισηγείται τη μετατροπή του χώρου σε Κέντρο Βιοποικιλότητας και Αστικού Περιβάλλοντος Λεμεσού με την ονομασία «Φύση». Παρόλα αυτά, παραμένει ανοικτό το ενδεχόμενο το Δημοτικό Συμβούλιο να διαφοροποιήσει επιμέρους πτυχές της πρότασης ή ακόμη και να αποφασίσει αρχικά τον τερματισμό της λειτουργίας του Ζωολογικού Κήπου, αφήνοντας για μεταγενέστερο στάδιο τις τελικές αποφάσεις για την αξιοποίηση του χώρου.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται και στις τοποθετήσεις των δημοτικών ομάδων, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει διαφανεί με σαφήνεια ποια στάση θα τηρήσουν κατά τη σημερινή συνεδρία. Υπέρ του κλεισίματος του Ζωολογικού Κήπου έχουν ταχθεί δημόσια τόσο ο Δήμαρχος Λεμεσού Γιάννης Αρμεύτης όσο και ο Αντιδήμαρχος Δήμος Κάτσης, θεωρώντας ότι η υφιστάμενη μορφή του χώρου δεν ανταποκρίνεται πλέον στις σύγχρονες αντιλήψεις για την προστασία και ευημερία των ζώων.

Την ίδια ώρα, δεν λείπουν οι φωνές που ζητούν τη διατήρηση του Ζωολογικού Κήπου, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας και της συλλογικής μνήμης της Λεμεσού. Ωστόσο, ακόμη και ανάμεσα σε όσους επιθυμούν τη συνέχιση της λειτουργίας του, υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Ορισμένοι τάσσονται υπέρ της αναβάθμισης των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, ενώ άλλοι προτείνουν μια πιο ήπια μετεξέλιξη, με περιορισμένο αριθμό ζώων και έμφαση στην κυπριακή πανίδα.

Ο πρώην δήμαρχος Ανδρέας Χρίστου υποστηρίζει τη διατήρηση του Ζωολογικού Κήπου και έχει αποστείλει σχετική επιστολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Από την άλλη, ο τέως δήμαρχος Νίκος Νικολαΐδης έχει τοποθετηθεί υπέρ μιας μεταβατικής λύσης που θα συνδυάζει τη διατήρηση ορισμένων ζώων (τύπου φάρμας) με τη σταδιακή μετατροπή του χώρου σε περιβαλλοντικό κέντρο.

Οι μελέτες και οι δημόσιες διαβουλεύσεις που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια φαίνεται πάντως να ενισχύουν το σενάριο του κλεισίματος της σημερινής μορφής του Ζωολογικού Κήπου. Στην πιο πρόσφατη διαδικτυακή έρευνα του ΚΥΚΠΕΕ, στην οποία συμμετείχαν 503 άτομα, ποσοστό άνω του 81% τάχθηκε υπέρ του τερματισμού της υφιστάμενης λειτουργίας του Ζωολογικού Κήπου. Μόλις το 12% υποστήριξε τη διατήρησή του, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό δήλωσε ουδέτερη στάση. Ανάλογα ήταν και τα αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης.

Η πρόταση του ΚΥΚΠΕΕ προβλέπει τη δημιουργία ενός σύγχρονου κέντρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, έρευνας και ευαισθητοποίησης, με έμφαση στη βιοποικιλότητα, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη σύνδεση των πολιτών με το φυσικό περιβάλλον. Το προτεινόμενο Κέντρο «Φύση» φιλοδοξεί να αποτελέσει χώρο μάθησης, κοινωνικής συμμετοχής και περιβαλλοντικής δράσης για μαθητές, οικογένειες, ερευνητές και πολίτες κάθε ηλικίας.

Η σημερινή συνεδρία θεωρείται καθοριστική, καθώς αναμένεται να δώσει τέλος σε μια μακρά συζήτηση και να χαράξει την πορεία για το μέλλον ενός χώρου, που εδώ και δεκαετίες αποτελεί σημείο αναφοράς για τη Λεμεσό.