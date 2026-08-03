Ξυλοκόπησαν 48χρονο γιατί διαμαρτυρήθηκε που του έκοψαν το δρόμο - Χειροπέδες σε 40χρονο γνωστό στις Αρχές

Στη σύλληψη 40χρονου διαχειριστή θαλασσίων σπορ προχώρησε η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης επίθεσης και πρόκλησης κακόβουλης ζημιάς που σημειώθηκε σε χώρο στάθμευσης παραλίας στην περιοχή της Αμαθούντας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό φαίνεται να συνδέεται με την υπόθεση στην οποία αναφέρθηκε το πρωί, στην ραδιοφωνική του παρέμβαση στον Πολίτη 107.6 και 97.6 και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση», ο Δήμαρχος Αμαθούντας Κυριάκος Ξυδιάς, σχετικά με δραστηριότητες θαλάσσιων σπορ στην περιοχή, που έχουν προκαλέσει μεγάλο πονοκέφαλο στις Αρχές.

Όπως καταγγέλθηκε από 48χρονο αλλοδαπό στο ΤΑΕ Λεμεσού, ενώ βρισκόταν στον χώρο στάθμευσης της παραλίας δέχθηκε επίθεση από 40χρονο (διαχειριστή) και άλλα πρόσωπα, με αποτέλεσμα να υποστεί κάταγμα στη μύτη και μώλωπες σε διάφορα μέρη του σώματός του.

Από τις μέχρι στιγμής εξετάσεις της Αστυνομίας προκύπτει ότι αφορμή για το επεισόδιο αποτέλεσε παρεξήγηση σχετικά με χώρο στάθμευσης. Συγκεκριμένα, ο 40χρονος φέρεται να είχε σταθμεύσει το όχημά του σε σημείο που εμπόδιζε τη διέλευση άλλων οχημάτων. Ο 48χρονος, στην προσπάθειά του να περάσει, προκάλεσε μικρή ζημιά στο όχημα του 40χρονου. Ο τελευταίος ζήτησε εξηγήσεις, ακολούθησε λεκτική αντιπαράθεση και στη συνέχεια, σύμφωνα με την καταγγελία και τα υπό διερεύνηση στοιχεία, ο 40χρονος μαζί με άλλα πρόσωπα επιτέθηκαν στον 48χρονο και τον ξυλοκόπησαν.

Παράλληλα, οι φερόμενοι ως δράστες φέρονται να έριξαν μεγάλη πέτρα στο όχημα του 48χρονου, προκαλώντας κακόβουλη ζημιά.

Ο 40χρονος, ο οποίος είναι γνωστό πρόσωπο στις Αρχές, συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος. Σήμερα οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο εξέδωσε διάταγμα κράτησής του για περίοδο έξι ημερών προς διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις, ενώ διερευνάται και η εμπλοκή των υπόλοιπων προσώπων που φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση.

Πέρα από το εν λόγω περιστατικό, επιπλέον πληροφορίες του «Π» ότι δόθηκε οδηγίες στα αρμόδια σώματα της Αστυνομίας να συνοδεύσουν τις τοπικές αρχές και την Επαρχιακή Διοίκηση σε ελέγχους που θα προβούν το επόμενο διάστημα σχετικά με το καθεστώς και τις άδειες λειτουργίας των θαλασσίων σπορ.