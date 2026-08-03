Φειδίας Παναγιώτου: Να επενδύσουμε στην ενημέρωση του κόσμου για το Κυπριακό

Με έμφαση στην ενημέρωση του κόσμου για τις εξελίξεις σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, αλλά και στη διαφάνεια, τοποθετήθηκε ο επικεφαλής της Άμεσης Δημοκρατίας, Φειδίας Παναγιώτου, μετά την ολοκλήρωση του Εθνικού Συμβουλίου που συγκάλεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, το πρωί της Δευτέρας.

Ο κ. Παναγιώτου ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την ενημέρωση που έκανε στο Εθνικό Συμβούλιο, σε ό,τι αφορά τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και ανέφερε ότι η Άμεση Δημοκρατία επεξεργάζεται και το ενδεχόμενο να θέσει κάποια ζητήματα που προέκυψαν από την ενημέρωση αυτή προς ψήφιση από τον κόσμο, μέσω της ψηφιακής εφαρμογής που διαθέτει.

«Εμείς ως Άμεση Δημοκρατία επικεντρωθήκαμε και στο Εθνικό Συμβούλιο, στο ότι πρέπει να βγουν όλα τα πράγματα, οι συγκλίσεις, όλα αυτά στη φόρα, στον κόσμο, να ξέρει ακριβώς τι γίνεται, τι συζητείται, επειδή, μετά από πολύ καιρό, εάν βάλουμε ξανά τον Κυπριακό σε δημοψήφισμα, μπορεί ο κόσμος να πει όχι, ή οτιδήποτε», δήλωσε ο Φειδίας Παναγιώτου.

«Πρέπει να βάλουμε τον κόσμο σε αυτή τη διαδικασία και αυτό θα προσπαθήσουμε ως Άμεση Δημοκρατία να κάνουμε κι εμείς τον επόμενο καιρό, να ενημερώσουμε τον κόσμο, τι ακριβώς συζητείται, τι είναι η διζωνική δικοινοτικής ομοσπονδία και για κάποια πράγματα, για κάποιες συγκλήσεις, σκεφτόμαστε να βάλουμε κάποια ψηφίσματα στο application μας, για να μας πει ο κόσμος αν τα δέχεται ή όχι», πρόσθεσε.

«Άρα εμείς θέλουμε να επενδύσουμε πολύ στην ενημέρωση και επιμένουμε στη διαφάνεια, να βγουν όλα στη φόρα, στο τι γίνεται, τι συζητείται», κατέληξε.