Τα χαμηλότερα στην ευρωζώνη τα καταθετικά επιτόκια στην Κύπρο

Τα χαμηλότερα στην ευρωζώνη είναι τα καταθετικά επιτόκια στην Κύπρο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου τη Δευτέρα για τον Ιούνιο 2026.

Παρόλο που το επιτόκιο για καταθέσεις προθεσμίας έως ενός έτους από νοικοκυριά σημείωσε αύξηση στο 1,42%, σε σύγκριση με 1,25% τον προηγούμενο μήνα, όπως και το αντίστοιχο επιτόκιο για καταθέσεις από μη χρηματοοικονομικές εταιρείες, το οποίο παρουσίασε αύξηση στο 1,41%, σε σύγκριση με 1,31% τον προηγούμενο μήνα, η ΚΤΚ αναφέρει ότι τα επιτόκια καταθέσεων στην Κύπρο αποτελούν εξωκείμενη/αποκλίνουσα τιμή και διαμορφώνονται στο χαμηλότερο επίπεδο της Ευρωζώνης.

Σύμφωνα με την ΚΤΚ, αυτό ενδέχεται να οφείλεται στην μεγάλη ρευστότητα των κυπριακών τραπεζών η οποία βρίσκεται ανάμεσα στις υψηλότερες της Ευρωζώνης (ενδεικτικά, ο Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας (Liquidity Coverage Ratio – LCR) στην Κύπρο τον Ιούνιο του 2026 διαμορφώθηκε στο 310%, σε σύγκριση με τον διάμεσο 189% και τον μέσο όρο 158% στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον Μάρτιο 2026 (τελευταία διαθέσιμα στοιχεία), καθώς και στη μικρή εμβέλεια της τραπεζικής αγοράς της Κύπρου.

Τα επιτόκια σε νέες καταθέσεις διαμορφώνονται σε παρόμοια επίπεδα με τις υφιστάμενες καταθέσεις, για τους ίδιους λόγους.

"Η μετακύλιση των αυξήσεων και των μειώσεων επιτοκίων στις νέες καταθέσεις στην Κύπρο παρουσιάζεται αδύναμη σε σύγκριση με σχεδόν όλες τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης, τόσο για τα νοικοκυριά όσο και για τις μη χρηματοοικονομικές εταιρείες", αναφέρει η ΚΤΚ.

Όπως σημειώνεται, παρατηρείται ότι ο μέσος ρυθμός μετακύλισης (pass-through) στην Ευρωζώνη κατά την περίοδο της νομισματικής σύσφιξης (δηλ. αύξησης επιτοκίων) σε σχέση με τον ρυθμό της νομισματικής χαλάρωσης (δηλ. μείωσης επιτοκίων) ήταν ψηλότερος στο νέο καταθετικό χαρτοφυλάκιο των νοικοκυριών κατά 3,6% και χαμηλότερος κατά 14,2% για τις μη χρηματοοικονομικές εταιρειες. Ωστόσο, στην Κύπρο οι αντίστοιχοι μέσοι ρυθμοί μετακύλισης είναι: ψηλότερος κατά 0,7% για τα νοικοκυριά κατά την περίοδο της νομισματικής σύσφιξης σε σχέση με τον ρυθμό της νομισματικής χαλάρωσης και χαμηλότερος κατά 11,8% για τις μη χρηματοοικονομικές εταιρείες

Επιτόκια δανείων

Την ίδια ώρα, σημειώνεται ότι το επιτόκιο που αφορά καταναλωτικά δάνεια σημείωσε μείωση στο 6,50%, σε σύγκριση με 6,95% τον προηγούμενο μήνα, ενώ το επιτόκιο που αφορά δάνεια για αγορά κατοικίας μειώθηκε οριακά στο 4,04%, σε σύγκριση με 4,06% τον προηγούμενο μήνα.

Το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 εκατ. αυξήθηκε στο 4,32%, σε σύγκριση με 4,27% τον προηγούμενο μήνα. Το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκατ. κατέγραψε αύξηση στο 4,07%, σε σύγκριση με 3,85% τον προηγούμενο μήνα.

Σύμφωνα με την ΚΤΚ, το ύψος των επιτοκίων δανείων σε υφιστάμενα υπόλοιπα στην Κύπρο πλησιάζουν τον αντίστοιχο διάμεσο της Ευρωζώνης, με το περιθώριο να είναι εκμηδενισμένο (0,0%) για τα νοικοκυριά και να περιορίζεται στο 0,4% για τις μη χρηματοοικονομικές εταιρείες.

Η συσχέτιση του ρυθμού μετάδοσης της νομισματικής χαλάρωσης και σύσφιξης στην Κύπρο, είναι ευθυγραμμισμένη με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης στα υφιστάμενα δάνεια, τόσο των νοικοκυριών όσο και των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών, αναφέρει η ΚΤΚ. Πιο συγκεκριμένα, η συσχέτιση της μείωσης που παρατηρείται στα δανειστικά επιτόκια κατά την περίοδο της νομισματικής χαλάρωσης (Ιούνιος 2024 – Ιούνιος 2026) με την αντίστοιχη αύξηση κατά την περίοδο της νομισματικής σύσφιξης (Ιούνιος 2022 – Δεκέμβριος 2023) συγκρίνεται ευνοϊκά με τις λοιπές χώρες της Ευρωζώνης.

Όσον αφορά το ύψος των επιτοκίων των νέων δανείων στην Κύπρο είναι συγκρίσιμο με τον διάμεσο της Ευρωζώνης, προστίθεται. Συγκεκριμένα, το περιθώριο του σταθμικού μέσου επιτοκίου για τα νέα δάνεια προς νοικοκυριά για αγορά κατοικίας είναι στο -0,2% (δηλ. χαμηλότερα από το διάμεσο της Ευρωζώνης), ενώ για τις μη χρηματοοικονομικές εταιρείες το αντίστοιχο περιθώριο ανέρχεται στο 0,3%.

Σύμφωνα με την ΚΤΚ, η συσχέτιση μετακύλισης (pass-through) του ρυθμού μετάδοσης της νομισματικής χαλάρωσης και σύσφιξης στην Κύπρο, είναι ευθυγραμμισμένη με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης στα νέα δάνεια προς νοικοκυριά για αγορά κατοικίας.

Σε σχέση με τα νέα δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες, σημειώνεται ότι διαφαίνεται ασθενέστερη μετακύλιση στην Κύπρο, τόσο κατά την περίοδο της νομισματικής σύσφιξης όσο και της νομισματικής χαλάρωσης. Παρ’ όλα αυτά, σημειώνεται ότι παρατηρείται ότι ο μέσος ρυθμός μετακύλισης (pass-through) στην Ευρωζώνη κατά την περίοδο της νομισματικής σύσφιξης ήταν ψηλότερος στα νέα δάνεια προς νοικοκυριά για αγορά κατοικίας και μη χρηματοοικονομικές εταιρείες κατά 32,9% και 17,3% αντίστοιχα, σε σχέση με τον ρυθμό της νομισματικής χαλάρωσης.

Επίσης, προστίθεται ότι στην Κύπρο ο ρυθμός μετακύλισης κατά τη νομισματική σύσφιξη ήταν υψηλότερος από τον αντίστοιχο της νομισματικής χαλάρωσης μόνο κατά 0,8% για τα νοικοκυριά, ενώ για τις μη χρηματοοικονομικές εταιρείες ήταν μικρότερος κατά 12,6%.

Αυξημένα τα στεγαστικά δάνεια με σταθερό επιτόκιο

Εξάλλου, η ΚΤΚ αναφέρει ότι το ποσοστό των νέων δανείων προς νοικοκυριά για αγορά κατοικίας με κυμαινόμενο επιτόκιο είναι ευθυγραμμισμένο με την Ευρωζώνη, ακολουθώντας, τα τελευταία χρόνια, πτωτική πορεία.

Συγκεκριμένα, από σχεδόν 100% στις αρχές του 2022, έχει υποχωρήσει τον Ιούνιο 2026 στο 10,9%, και βρίσκεται κάτω από τον διάμεσο της Ευρωζώνης. Σύμφωνα με την ΚΤΚ, αυτό το γεγονός ενδέχεται να επηρεάζεται εν μέρει από τις επιλογές δανειοδότησης με σταθερό επιτόκιο κατά τα πρώτα έτη (π.χ. 3-5 έτη), και τη μετέπειτα μετατροπή τους σε κυμαινόμενο επιτόκιο.

"Συνεπώς διαφαίνεται μια αλλαγή στη συμπεριφορά των δανειοληπτών αναφορικά με τον επιτοκιακό κίνδυνο, στοιχείο το οποίο θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στις πολιτικές διαχείρισης κινδύνων των τραπεζών", σημειώνει η ΚΤΚ.

Επίσης, όπως αναφέρεται, το ποσοστό των νέων δανείων προς νοικοκυριά και μη χρηματοοικονομικές εταιρείες που παρέχονται με κυμαινόμενο επιτόκιο συγκρίνεται ευνοϊκά με την Ευρωζώνη. Το εν λόγω ποσοστό ακολουθεί τα τελευταία χρόνια μία πτωτική πορεία. Από σχεδόν 100% στις αρχές του 2022 βρίσκεται σήμερα στο 69,1%, το οποίο είναι ίσο με το διάμεσο της Ευρωζώνης.

Πηγή: ΚΥΠΕ