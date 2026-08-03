Στα χαρακώματα Δήμοι και ΥΠΕΣ για τα κονδύλια της Μεταρρύθμισης: Παραπλανητική η εικόνα για τη χρηματοδότηση

Οι Δήμοι δεν διεκδικούν προνομιακή μεταχείριση ούτε επιπρόσθετους πόρους χωρίς τεκμηρίωση, αλλά την αναγκαία και δίκαιη χρηματοδότηση ώστε η Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να επιτύχει χωρίς να μετακυλιστεί το κόστος στους δημότες, αναφέρει σε σημερινή της ανακοίνωση η Ένωση Δήμων Κύπρου, απαντώντας σε προηγούμενη ανακοίνωση του Υπουργού Εσωτερικών, Κωνσταντίνου Ιωάννου.

Συγκεκριμένα, σχετικά με την κρατική χορηγία των €117 εκατ., η Ένωση αναφέρει ότι η σύγκριση που επιχειρεί το Υπουργείο Εσωτερικών με το προηγούμενο σύστημα είναι «παραπλανητική».

«Δεν νοείται να γίνεται σύγκριση με την κρατική χορηγία της κρίσης, η οποία πράγματι είχε μειωθεί το 2011 στα €70εκ. αλλά να μην αναφέρεται πουθενά ότι μόλις ένα χρόνο πριν, το 2010, η κρατική χορηγία ξεπερνούσε τα €104 εκ.. Οι σημερινοί Δήμοι έχουν πολλαπλάσιες αρμοδιότητες, πολύ μεγαλύτερες γεωγραφικές περιοχές ευθύνης και πληθυσμό ο οποίος επωφελείται των υπηρεσιών τους και σημαντικά αυξημένες λειτουργικές υποχρεώσεις», σημειώνεται σχετικά.

Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι το 2010 η κρατική χορηγία αντιστοιχούσε σε €188,35 ανά δημότη ενώ σήμερα αντιστοιχεί σε μόλις €155,96 ανά δημότη, προσθέτοντας ότι την ίδια ώρα που το Κράτος ζητά να καλυφθεί το έδαφος επιβάλλοντας τέλη και φορολογίες στον απλό πολίτη, έχει υπερδιπλασιάσει τα φορολογικά του έσοδα από €4,6 δισ. το 2010 σε €10,8 δισ. το 2024.

Συμπληρώνεται ότι το ποσό των €117 εκατ. έγινε αποδεκτό κατά την έναρξη της Μεταρρύθμισης υπό τη δέσμευση ότι θα επανεξεταζόταν, ωστόσο σήμερα αντιστοιχεί σε μόλις περίπου 1% του κρατικού προϋπολογισμού, ποσοστό σημαντικά χαμηλότερο από ό,τι ισχύει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.

Αναφορικά με την ενσωμάτωση των 63 Κοινοτήτων, η Ένωση Δήμων αναφέρει ότι η κρατική χορηγία υπολογίστηκε με διαφορετικά δεδομένα από εκείνα που τελικά διαμορφώθηκαν μετά την ένταξη των 63 Κοινοτήτων στους Δήμους, ενώ μαζί με τα περιουσιακά στοιχεία μεταφέρθηκαν και σημαντικές οικονομικές υποχρεώσεις και συσσωρευμένα χρέη, τα οποία σήμερα διαχειρίζονται οι νέοι Δήμοι.

Για τα €12 εκατ. των ΕΟΑ και τα €15 εκατ. για το οδικό δίκτυο, σημειώνεται ότι τα ποσά αυτά δεν αποτελούν αύξηση της κρατικής χορηγίας, αλλά αντιστοιχούν στο κόστος αρμοδιοτήτων που μεταφέρθηκαν από το κράτος στους Δήμους και στην αναπλήρωση εσόδων που απώλεσαν λόγω της μεταρρύθμισης, επομένως, δεν μπορούν να παρουσιάζονται ως πρόσθετη χρηματοδότηση.

Για τη νέα φόρμουλα χρηματοδότησης, η Ένωση υποστηρίζει ότι δεν αντιμετωπίζει το πραγματικό πρόβλημα της διαρκούς υποχρηματοδότησης, καθώς ο πληθωρισμός των τελευταίων ετών έχει μειώσει ουσιαστικά την αγοραστική δύναμη της κρατικής χορηγίας, ενώ η προτεινόμενη μεθοδολογία δεν διασφαλίζει ότι οι Δήμοι θα μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξημένες υποχρεώσεις τους.

Τέλος, αναφορικά με τα αναπτυξιακά κονδύλια, σημειώνεται ότι δεν μπορούν να συγχέονται με τη λειτουργική χρηματοδότηση των Δήμων, καθώς πρόκειται για δεσμευμένους πόρους που αφορούν συγκεκριμένα έργα και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη καθημερινών λειτουργικών αναγκών και βασικών υπηρεσιών προς τους πολίτες.

«Οι Δήμοι δεν διεκδικούν προνομιακή μεταχείριση ούτε επιπρόσθετους πόρους χωρίς τεκμηρίωση. Αυτό ήταν και το κύριο μήνυμα της σημερινής στάσης εργασίας. Διεκδικούμε την αναγκαία και δίκαιη χρηματοδότηση ώστε η Μεταρρύθμιση να επιτύχει χωρίς να μετακυλιστεί το κόστος στους δημότες», τονίζεται περαιτέρω.

«Παραμένουμε προσηλωμένοι στον θεσμικό διάλογο και θα αξιολογήσουμε με υπευθυνότητα κάθε πρόταση που κατατίθεται. Στόχος μας είναι μια βιώσιμη Τοπική Αυτοδιοίκηση με πραγματική διοικητική και οικονομική αυτονομία προς όφελος των πολιτών», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ