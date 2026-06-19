Δύο 20χρονες ανασύρθηκαν νεκρές από τη θάλασσα της Ορόκλινης – Διερευνώνται οι συνθήκες της τραγωδίας

Δύο 20χρονες γυναίκες από τη Σομαλία ανασύρθηκαν νεκρές το βράδυ της Πέμπτης από τη θαλάσσια περιοχή της Ορόκλινης, με τις αρμόδιες Αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η τραγωδία.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρνακας, Σπύρο Χρυσοστόμου, οι δύο νεαρές βρίσκονταν στην παραλία της περιοχής μαζί με φιλικά τους πρόσωπα.

Όπως ανέφερε, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ενώ κολυμπούσαν κοντά στους κυματοθραύστες χάθηκαν από το οπτικό πεδίο των συνοδών τους, οι οποίοι αντιλήφθηκαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και ειδοποίησαν άμεσα τις Αρχές.

Ακολούθησε μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης με τη συνδρομή του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ), της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας, ναυαγοσωστικών μέσων και άλλων αρμόδιων υπηρεσιών.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι δύο γυναίκες εντοπίστηκαν αναίσθητες στη θάλασσα και ανασύρθηκαν από διασώστες, οι οποίοι τις μετέφεραν στη στεριά. Στη συνέχεια παραλήφθηκαν από ασθενοφόρα και διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας.

Παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν, οι επί καθήκοντι ιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό τους.

Οι αρμόδιες Αρχές συνεχίζουν τις εξετάσεις για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου των δύο γυναικών, καθώς και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.