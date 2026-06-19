Τον έπεισαν να εγκαταστήσει εφαρμογές και του άρπαξαν €9,142

Νέα υπόθεση απάτης και απόσπασης μέσω διαδικτύου, χρηματικού ποσού από τραπεζικό λογαριασμό, διερευνά η Αστυνομία, μετά από καταγγελία που υποβλήθηκε χθες στο ΤΑΕ Λευκωσίας.

Σύμφωνα με την καταγγελία, πολίτης δέχθηκε στις 18 Ιουνίου τηλεφωνική κλήση από άνδρα, ο οποίος του συστήθηκε ως λειτουργός διαδικτυακής πλατφόρμας χρηματοοικονομικών συναλλαγών και πληρωμών. Με ψευδείς προφάσεις αναφορικά με την ασφάλεια του λογαριασμού που ο πολίτης διατηρεί στη διαδικτυακή πλατφόρμα, πείστηκε να εγκαταστήσει στο κινητό του τηλέφωνο, συγκεκριμένη διαδικτυακή εφαρμογή καθώς και διάφορες εφαρμογές εταιρειών μεταφοράς χρημάτων.

Ο πολίτης ακολούθησε τις οδηγίες που του έδωσε ο άγνωστος άνδρας με αποτέλεσμα να του αποσπάσει ποσό ύψους €9,142.

Το Κλιμάκιο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος, του ΤΑΕ Λευκωσίας διερευνά την υπόθεση.

Με αφορμή τη νέα αυτή καταγγελία, η Αστυνομία συστήνει ιδιαίτερη προσοχή στο κοινό, επισημαίνοντας ότι η παροχή σε άλλα πρόσωπα, πρόσβασης σε ηλεκτρονικές συσκευές, καθώς και πρόσβαση σε διαδικτυακούς λογαριασμούς, πρέπει να αποφεύγεται, ενώ στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα και τραπεζικών λογαριασμών, πρέπει να προστατεύονται και ουδέποτε να γνωστοποιούνται. Προτρέπονται οι πολίτες όπως πάντοτε διενεργούν έλεγχο για επαλήθευση των οποιωνδήποτε κλήσεων ή και μηνυμάτων λαμβάνουν. Τέτοιος έλεγχος και επαλήθευση θα πρέπει να γίνεται μέσω των επίσημων και γνωστοποιημένων καναλιών επικοινωνίας, των εμπλεκόμενων οργανισμών.