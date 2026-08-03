Για «εκδικητική απόλυση» του Μαλτέζου, κάνει λόγο Κλαδικό Συμβούλιο της ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Την απόλυση του συνδικαλιστή Γιώργου Μαλτέζου καταγγέλλει το Κλαδικό Συμβούλιο Ωρομίσθιου Βοηθητικού Γραμματειακού Προσωπικού Σχολικών Εφορειών, κάνοντας λόγο για «άδικη και εκδικητική ενέργεια» που, όπως υποστηρίζει, συνδέεται με τη συνδικαλιστική του δράση και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Σε σημερινή ανακοίνωσή του, το Κλαδικό Συμβούλιο αναφέρει ότι ο κ. Μαλτέζος «στοχοποιήθηκε επειδή υπερασπίστηκε με σθένος τα δικαιώματα των εργαζομένων και στηλίτευσε ρουσφετολογικές πρακτικές», υποστηρίζοντας ότι η απόλυσή του αποτελεί «ευθεία επίθεση στη συνδικαλιστική ελευθερία και στη δράση της Συντεχνίας».

Το Συμβούλιο κάνει λόγο για προσπάθεια «τρομοκράτησης όσων αντιστέκονται στην αυθαιρεσία» και τονίζει ότι η συνδικαλιστική δράση «δεν μπορεί να κάμπτεται από εργοδοτικές πιέσεις ή άλλες παρεμβάσεις».

«Η ΙΣΟΤΗΤΑ δεν εξαγοράζεται με κρατικές χορηγίες ούτε υποχωρεί μπροστά σε πιέσεις, καθώς υπερασπίζεται την Ελευθερία, την Αξιοπρέπεια και τη Δημοκρατία», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Εκφράζει την αλληλεγγύη του προς τον κ. Μαλτέζο και απαιτεί «την άμεση ανάκληση της απόλυσης, την πλήρη αποκατάστασή του και την επαναφορά του στη θέση εργασίας του».

Παράλληλα, λέει ότι «ο αγώνας για την προστασία των εργασιακών κεκτημένων είναι ιερός» και ότι δεν θα επιτρέψει, όπως σημειώνει, «τη θυματοποίηση εργαζομένων και των εκπροσώπων τους».

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ