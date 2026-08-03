Βάσος Χρίστου: Η εισβολή έκοψε το νήμα της ζωής μας (ΠΟΛcast)

Τις στιγμές της αιχμαλωσίας και των βασανιστηρίων στα Άδανα της Τουρκίας, της κακομεταχείρισης των 17χρονων παλικαριών της ΕΦ το 1974 από τους Τούρκους εισβολείς, η εν ψυχρώ εκτέλεση συναγωνιστών τους στο Πέλλα Παϊς και στο Κιόνελι, μπροστά στα μάτια τους, είναι λίγα από όσα αφηγείται στο ΠΟΛcast και τους δημοσιογράφους Άντρη Δανιήλ και Σταύρο Αντωνίου, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αιχμαλώτων Βάσος Χρίστου. Είχαμε όνειρα, εφηβικούς έρωτες, αφού ήμασταν νέα παιδιά διηγείται και ο χρόνος αναφέρει, «πάγωσε για μας τη μέρα της εισβολής».

«Όταν ακούγαμε λεωφορεία πάγωνε το αίμα μας», περιγράφει ο κύριος Χρίστου, σημειώνοντας ότι, «οι σειρήνες κάθε χρόνο αναζωπυρώνουν τα βιώματα και τις μνήμες που δεν διαγράφονται».

Θυμάται το κολατσιό της μητέρας του, μια συνηθισμένη μέρα του Ιούλη, όταν άκουσε τους πρώτους πυροβολισμούς από το κάστρο της Κερύνειας. Η μητέρα του κυρίου Χρίστου, δύο φορές έγινε η αιτία να γλιτώσει το παιδί της, από βέβαιο θάνατο.

Στο Καζάφανι, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αιχμαλώτων, θυμάται την απόλυτη προδοσία από τους Τ/κ, οι οποίοι διαδραμάτισαν ρόλο στις συλλήψεις Ε/Κ στρατιωτών ή και πολιτών που προσπαθούσαν να φύγουν, με κάποιους μάλιστα να εκτελούντο εν ψυχρώ. Τους στρατιώτες τους συλλάμβαναν, έβγαζαν τα άρβυλα, για να μην μπορούν να τρέξουν και στη συνέχεια τους έριχναν στα πηγάδια, όπου τους σκότωναν ακόμα και με χειροβομβίδα.

Χρόνια μετά, βρέθηκε ένα ερωτικό γράμμα, σε μια ρημαγμένη τσέπη, το οποίο δεν έφθασε ποτέ στον παραλήπτη του.

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