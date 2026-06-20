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| Κύπρος

Παγίδες θανάτου οι πολλοί κυματοθραύστες

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ

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Μετά τον θάνατο των δύο νεαρών γυναικών στη θαλάσσια περιοχή της Ορόκλινης, τα βλέμματα στρέφονται στο αν και πώς θα μπορούσε να αποτραπεί η τραγωδία, με την αλόγιστη τοποθέτηση κυματοθραυστών και την έλλειψη ναυαγοσωστικής κάλυψης να βρίσκονται στο επίκεντρο

Ο πνιγμός την Πέμπτη το βράδυ των δύο νεαρών γυναικών από τη Σομαλία στη θαλάσσια περιοχή της Ορόκλινης επαναφέρει στο προσκήνιο τα δύο κρίσιμα ζητήματα της ναυαγοσωστικής κάλυψης των παραλιών και την επικινδυνότητα των κυματοθραυστών σε σημεία όπου δεν είναι αναγκαίοι. Οι δύο γυναίκες φαίνεται να παρασύρθηκαν προς την περιοχή των κυματοθραυστών, σε ώρα κατά την οποία δεν υπήρχε ναυαγοσώστης σε υπηρεσία στο συγκεκριμένο σημείο, όπως ανέφερε στον «Π» ο πρόεδρος της Κυπριακής Ν...

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