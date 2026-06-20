Παγίδες θανάτου οι πολλοί κυματοθραύστες

Ο πνιγμός την Πέμπτη το βράδυ των δύο νεαρών γυναικών από τη Σομαλία στη θαλάσσια περιοχή της Ορόκλινης επαναφέρει στο προσκήνιο τα δύο κρίσιμα ζητήματα της ναυαγοσωστικής κάλυψης των παραλιών και την επικινδυνότητα των κυματοθραυστών σε σημεία όπου δεν είναι αναγκαίοι. Οι δύο γυναίκες φαίνεται να παρασύρθηκαν προς την περιοχή των κυματοθραυστών, σε ώρα κατά την οποία δεν υπήρχε ναυαγοσώστης σε υπηρεσία στο συγκεκριμένο σημείο, όπως ανέφερε στον «Π» ο πρόεδρος της Κυπριακής Ν...

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