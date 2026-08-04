Νέα τραγωδία: Υπέκυψε στα τραύματά του 24χρονος που κινείτο με σκούτερ - Τον παρέσυρε αυτοκίνητο και τον εγκατέλειψε

Νέα τραγωδία γράφτηκε στη Λεμεσό, αφού υπέκυψε στα τραύματά του ο 24χρονος Ibrahim Al Aawad από τη Συρία, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά σε οδική σύγκρουση με εγκατάλειψη σκηνής που σημειώθηκε στη Λεμεσό στις 26 Ιουλίου.

Η οδική σύγκρουση σημειώθηκε γύρω στις 10:45 το βράδυ της 26ης Ιουλίου, στην οδό Σόλων στη Λεμεσό.

Όπως είχε αναφέρει η Αστυνομία, ο 24χρονος οδηγούσε ηλεκτρική συσκευή προσωπικής κινητικότητας (σκούτερ), όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, ο οδηγός του οποίου εγκατέλειψε στη συνέχεια τη σκηνή.

Ο τραυματίας είχε μεταφερθεί με ασθενοφόρο σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο, όπου νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση, ωστόσο παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματά του.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα η Αστυνομία ενημέρωσε και για τον θάνατο 17χρονου μοτοσικλετιστή, ο οποίος άφησε σήμερα την τελευταία του πνοή ενώ νοσηλευόταν μετά από σοβαρό τραυματισμό από τροχαίο που σημειώθηκε στις 2 Αυγούσου.