Δεν είναι μόνο τα σχολικά λεωφορεία: Ζητούν απαντήσεις για την καταλληλότητα όλου του στόλου - Τι γίνεται με την ασφάλεια χιλιάδων επιβατών;

Η έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τα σχολικά λεωφορεία ανέδειξε, δικαιολογημένα, το ζήτημα της ασφάλειας των μαθητών. Ωστόσο, το θέμα δεν εξαντλείται στη μαθητική μεταφορά. Τα λεωφορεία που κυκλοφορούν καθημερινά στους δρόμους δεν μεταφέρουν μόνο παιδιά από και προς τα σχολεία. Μεταφέρουν εργαζόμενους, φοιτητές, ηλικιωμένους, πολίτες που δεν διαθέτουν άλλο μέσο αλλά και επιβάτες που χρησιμοποιούν λεωφορεία για εκδρομές ή άλλες μετακινήσεις. Το ερώτημα, επομένως, μετά τα ευρήματα της Ελεγκτικής, είναι ευρύτερο. Τi συμβαίνει με τον υπόλοιπο στόλο των λεωφορείων που χρησιμοποιείται καθημερινά στις δημόσιες επιβατικές μεταφορές;

Η Ελεγκτική κατέγραψε ότι το 53% των σχολικών λεωφορείων δεν προσήλθε εμπρόθεσμα στον υποχρεωτικό έκτακτο τεχνικό έλεγχο, ενώ, από όσα ελέγχθηκαν, το 35% κρίθηκε ακατάλληλο. Κατέγραψε, επίσης, περιπτώσεις σχολικών λεωφορείων που είχαν ήδη κριθεί ακατάλληλα αλλά συνέχισαν να εκτελούν δρομολόγια μεταφοράς μαθητών χωρίς ισχύον πιστοποιητικό καταλληλότητας.

Το ΤΟΜ γνώριζε

Σε χθεσινή παρέμβασή του στην κρατική τηλεόραση, ο λειτουργός του Τμήματος Οδικών Μεταφορών Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου ανέφερε ότι οι επιπλέον έλεγχοι έγιναν με πρωτοβουλία του ΤΟΜ και του Υπουργείου Μεταφορών, πέραν της όποιας νομοθεσίας.

Όπως είπε, το Τμήμα Οδικών Μεταφορών γνώριζε τα ευρήματα που καταγράφονται στο υπόμνημα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και, ακριβώς επειδή επιθυμούσε να διασφαλίσει στον μέγιστο δυνατό βαθμό την ασφάλεια στις επιβατικές και ιδιαίτερα στις μαθητικές μεταφορές, προχώρησε στις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες.

Ο ίδιος ανέφερε ότι τα αποτελέσματα των ελέγχων έχουν αξιοποιηθεί, ότι έγιναν ενέργειες και ότι έχουν επιβληθεί οι προβλεπόμενες ποινές εκεί όπου εφαρμόζονται. Πρόσθεσε, ακόμη, πως για όσα λεωφορεία κρίθηκαν ακατάλληλα από τον δεύτερο, επιπλέον έλεγχο, έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες.

Ποιες ήταν οι ενέργειες;

Η τοποθέτηση του λειτουργού του ΤΟΜ δεν κλείνει τη συζήτηση. Αντίθετα, αναδεικνύει την ανάγκη για συγκεκριμένες απαντήσεις. Αν το ΤΟΜ γνώριζε τα ευρήματα, πότε ακριβώς τα γνώριζε; Πόσα λεωφορεία αποσύρθηκαν; Ποιες ποινές επιβλήθηκαν; Σε ποιες εταιρείες; Υπήρξαν αναστολές πιστοποιητικών καταλληλότητας; Ενημερώθηκαν σχολεία, γονείς ή επιβάτες;

Ο «Π» επικοινώνησε με το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ζητώντας απαντήσεις για τις ενέργειες που έγιναν μετά τα ευρήματα, τις ποινές που επιβλήθηκαν και το κατά πόσο θα επεκταθούν οι έλεγχοι και στον υπόλοιπο στόλο των δημόσιων επιβατικών μεταφορών. Μέχρι την ώρα δημοσίευσης του ρεπορτάζ, δεν υπήρξε απάντηση.

Θα ελεγχθεί και ο υπόλοιπος στόλος;

Η δημόσια συζήτηση ξεκίνησε από τα σχολικά λεωφορεία, όμως η τεχνική ασφάλεια δεν αφορά μόνο τη μαθητική μεταφορά. Όταν ένας στόλος παρουσιάζει τόσο σοβαρά ευρήματα στους ελέγχους, η ανάγκη για διαφάνεια επεκτείνεται και πέραν των σχολικών δρομολογίων.

Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν το Υπουργείο Μεταφορών προτίθεται να προχωρήσει σε αντίστοιχους έκτακτους ελέγχους και στα λεωφορεία που μεταφέρουν καθημερινά το ευρύ κοινό. Διότι η ασφάλεια των επιβατικών μεταφορών δεν μπορεί να εξαντλείται σε γενικές διαβεβαιώσεις ότι «έγιναν ενέργειες». Χρειάζονται συγκεκριμένα στοιχεία: ποια οχήματα κρίθηκαν ακατάλληλα, ποια αποσύρθηκαν, ποιες ποινές επιβλήθηκαν και πώς διασφαλίζεται ότι τα λεωφορεία που κυκλοφορούν καθημερινά είναι πράγματι ασφαλή.