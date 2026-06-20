ΠτΔ και και μέλη του Κογκρέσου τόνισαν τη σημασία της στρατηγικής σχέσης Κύπρου - ΗΠΑ

Στη σημασία της αναβαθμισμένης στρατηγικής σχέσης μεταξύ Κύπρου και Ηνωμένων Πολιτειών σε όλους τους τομείς αναφέρθηκαν κατά τη σημερινή συνάντησή τους στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και αντιπροσωπεία τεσσάρων Αμερικανών Βουλευτών που πραγματοποιούν επίσκεψη στην Κύπρο.

Σύμφωνα με γραπτή δήλωση του Αναπληρωτή Κυβερνητικού Εκπροσώπου Γιάννη Αντωνίου, τα μέλη του Κογκρέσου Nathaniel Moran, Jim Costa, Brendan Boyle και Craig Goldman, μέλη διακομματικής αντιπροσωπείας Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών, βρίσκονται στη Λευκωσία με αφορμή τη συμμετοχή τους στη Σύνοδο του 91ου Διατλαντικού Διαλόγου Νομοθετών, η οποία πραγματοποιείται στις 19 και 20 Ιουνίου στην Κύπρο.

Κατά τη συνάντηση, τονίστηκε η σημασία της συνεχούς προώθησης της αναβαθμισμένης διμερούς σχέσης Κύπρου - ΗΠΑ στη βάση του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών.

Ο κ. Αντωνίου αναφέρει ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις προσπάθειες της Κυπριακής Δημοκρατίας για περαιτέρω σύσφιξη των διατλαντικών σχέσεων, επισημαίνοντας ότι αυτό αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν επίσης θέματα συνεργασίας Κύπρου - ΗΠΑ στους τομείς της ενέργειας, των επενδύσεων, της άμυνας και της ασφάλειας», προσθέτει.

Παράλληλα, έγινε ανασκόπηση των εξελίξεων στο Κυπριακό, της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, καθώς και άλλων περιφερειακών και διεθνών ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος.

Όπως σημειώνει ο κ. Αντωνίου, «οι Αμερικανοί Βουλευτές εξήραν τον ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας στην προώθηση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή».

Εξάλλου σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ μετά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έκανε λόγο για μια «ισχυρή και διαρκώς αναπτυσσόμενη στρατηγική σχέση» μεταξύ Κύπρου και ΗΠΑ, σημειώνοντας ότι με τους Αμερικανούς Βουλευτές επαναβεβαιώθηκε η κοινή δέσμευση για περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας και εμβάθυνση της συνεργασίας σε κοινούς στρατηγικούς στόχους.

Πηγή: ΚΥΠΕ