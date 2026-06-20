Το ΔΗΚΟ στηρίζει Προκόπη Προκοπίου για την αντιδημαρχία της Αγλαντζιάς

Τη στήριξή του προς τον Προκόπη Προκοπίου για την Αντιδημαρχία Αγλαντζιάς ανακοίνωσε το Δημοκρατικό Κόμμα, ενόψει των εκλογών που θα πραγματοποιηθούν στις 28 Ιουνίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κόμματος, η απόφαση λήφθηκε σε ειδική σύσκεψη της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου του ΔΗΚΟ, σε συνεργασία με την Επαρχιακή Επιτροπή Λευκωσίας, καθώς και τις Τοπικές Επιτροπές Αγλαντζιάς και Πλατύ.

Οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Αντιδημάρχου του Δημοτικού Διαμερίσματος Αγλαντζιάς θα διεξαχθούν στις 28 Ιουνίου.

Το ΔΗΚΟ, στην ανακοίνωσή του, εύχεται στον Προκόπη Προκοπίου «κάθε επιτυχία» στην εκλογική διαδικασία.