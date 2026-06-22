«Οικοδομώντας μια Ανθεκτική Ευρωπαϊκή Δημοκρατία»: Εργαστήρι καταπολέμησης της παραπληροφόρησης και των ψευδών ειδήσεων

O Όμιλος Προβληματισμού για τον Εκσυγχρονισμό της Κοινωνίας μας ΟΠΕΚ, σε συνεργασία με την αγγλόφωνη διαδικτυακή έκδοση Politis To The Point του Ομίλου Μέσων Ενημέρωσης «Πολίτης», διοργανώνουν την Τρίτη 23 Ιουνίου 2026 και ώρα 18:00 εργαστήρι ανταλλαγής εμπειριών με θέμα την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και των ψευδών ειδήσεων.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Ισόγειο της Εφημερίδας «Πολίτης» στη Λευκωσία. Βασιλείου Βουλγαροκτόνου 8, 1010 Λευκωσία και απευθύνεται σε δημοσιογράφους, ερευνητές, fact-checkers και ενδιαφερόμενους πολίτες για τα γεωπολιτικά και ευρωπαϊκά δρώμενα.

Στόχος της εκδήλωσης είναι η ανταλλαγή καλών πρακτικών σχετικά με την επαλήθευση γεγονότων (fact-checking), την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και την κατανόηση των αφηγημάτων που επηρεάζουν τη δημοκρατία, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ευρώπη. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη αποτελεσματικών αντι-αφηγημάτων και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των δημοκρατικών κοινωνιών απέναντι σε οργανωμένες εκστρατείες παραπληροφόρησης.

Εισηγήσεις και πρακτικά παραδείγματα θα παρουσιάσουν η Λουκία Ταξιτάρη (Fact-Check Cyprus), ο Κυριάκος Πιερίδης (Κυπριακό Δίκτυο Διερευνητικής Δημοσιογραφίας – CIReN) και ο Νικόλας Καρύδης (Ινστιτούτο Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης – ΙΜΜΕ).

Την ακαδημαϊκή διάσταση θα παρουσιάσει ο Μιχάλης Σιριβιανός, Κοσμήτορας της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας του ΤΕΠΑΚ.

Χαιρετισμούς θα απευθύνουν η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΠΕΚ, Θεανώ Καλαβανά, ο Εκπρόσωπος Τύπου της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, Θάνος Αθανασίου, και η Γενική Γραμματέας της Ένωσης Συντακτών Κύπρου, Ελένη Κωνσταντίνου.

Την εκδήλωση συντονίζει η αρχισυντάκτρια του Politis To the Point Πέγκυ Σπινέλη.

Η συμμετοχή είναι ανοικτή στο κοινό. Διατίθεται χώρος στάθμευσης από τον Όμιλο «Πολίτης» εδώ

Για πληροφορίες: Π.Α.: ΟΠΕΚ email | Politis email 📞 +357 96387498

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο του έργου «Securing a European and Democratic Future», το οποίο υλοποιείται μέσω του προγράμματος EU Presidency Project 2024–2026 (EUPP5) με την υποστήριξη του Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού CARDET και αποσκοπεί στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου και της συμμετοχής των πολιτών σε ζητήματα που αφορούν το μέλλον της Ευρώπης, την ασφάλεια, τη δημοκρατία και την Κύπρο.