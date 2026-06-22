Ο καύσωνας σαρώνει την Ευρώπη αλλά προσπερνά την Κύπρο – Πότε μπορεί να αλλάξει το σκηνικό

Την ώρα που μεγάλο μέρος της Ευρώπης βρίσκεται αντιμέτωπο με ένα από τα ισχυρότερα κύματα ζέστης των τελευταίων ετών, με τις θερμοκρασίες σε αρκετές περιοχές να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου, η Κύπρος φαίνεται να μένει, τουλάχιστον προς το παρόν, εκτός του σκηνικού ακραίου καύσωνα.

Ο λειτουργός της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας Ματθαίος Παπαδάκης εξήγησε στο politis.com.cy ότι ο λόγος είναι απλός: η θερμή αέρια μάζα που προκαλεί τις ακραίες θερμοκρασίες έχει εγκατασταθεί πάνω από τη δυτική και κεντρική Ευρώπη και όχι πάνω από την ανατολική Μεσόγειο.

«Η θερμή αέρια μάζα είναι πάνω στην Ευρώπη, δεν είναι πάνω στην Κύπρο», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι το ισχυρό πεδίο υψηλών πιέσεων που ευθύνεται για τις ακραίες θερμοκρασίες σε χώρες όπως η Γαλλία, η Ισπανία και η Ιταλία δεν επηρεάζει αυτή τη στιγμή την περιοχή μας.

Στη Γαλλία, δεκάδες περιφέρειες έχουν τεθεί σε κατάσταση συναγερμού, ενώ σε πολλές περιοχές ο υδράργυρος ξεπερνά τους 40 βαθμούς. Οι αρχές απευθύνουν συνεχείς προειδοποιήσεις προς τους πολίτες, ιδιαίτερα προς τις ευάλωτες ομάδες, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις σχολεία παρέμειναν κλειστά λόγω των ακραίων συνθηκών.

Παρόμοια είναι η εικόνα και στην Ισπανία, όπου βρίσκονται σε ισχύ κόκκινες και πορτοκαλί προειδοποιήσεις για καύσωνα, ενώ στην Ιταλία αρκετές μεγάλες πόλεις έχουν τεθεί σε καθεστώς κόκκινου συναγερμού. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις και την έκθεση στον ήλιο κατά τις θερμότερες ώρες της ημέρας.

Τουρίστες στη Σαραγόσα της Ισπανίας, εν μέσω του πρώτου μεγάλου κύματος καύσωνα του καλοκαιριού. Οι θερμοκρασίες ξεπερνούν τους 40°C σε πολλές περιοχές της χώρας. Φωτογραφία: EPA/Javier Belver.

Οι επιστήμονες αποδίδουν το φαινόμενο σε μια εκτεταμένη μάζα θερμού αέρα που μεταφέρεται από τη Σαχάρα προς την Ευρώπη. Το σύστημα υψηλών πιέσεων που έχει εγκατασταθεί πάνω από την περιοχή λειτουργεί σαν ένας «θερμικός θόλος», παγιδεύοντας τον ζεστό αέρα και διατηρώντας τις θερμοκρασίες σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα.

Στην Κύπρο, ωστόσο, επικρατούν πιο συνηθισμένες για την εποχή συνθήκες. Όπως εξήγησε ο κ. Παπαδάκης, η εποχική χαμηλή πίεση που επηρεάζει την περιοχή διατηρεί τις θερμοκρασίες λίγο πάνω από τα κανονικά επίπεδα για τον Ιούνιο, χωρίς όμως να πρόκειται για κάτι ασυνήθιστο.

Οι μέγιστες θερμοκρασίες των τελευταίων ημερών κυμαίνονται γύρω στους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή μόλις έναν με δύο βαθμούς πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.

«Δεν είναι κάτι τραγικό. Είναι περίπου ένα με δύο βαθμούς πάνω από το κανονικό για την εποχή», ανέφερε, σημειώνοντας ότι κατά καιρούς έχουν καταγραφεί και υψηλότερες θερμοκρασίες για την περίοδο, με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία να εκδίδει προειδοποιήσεις.

Ο Ιούνιος δεν είναι ο μήνας των ακραίων θερμοκρασιών

Σύμφωνα με τον λειτουργό της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, η εικόνα που επικρατεί σήμερα στην Κύπρο θεωρείται φυσιολογική για τα δεδομένα της εποχής. Όπως σημείωσε, οι υψηλότερες θερμοκρασίες του κυπριακού καλοκαιριού καταγράφονται συνήθως από τα μέσα Ιουλίου μέχρι και τα μέσα Αυγούστου.

«Από τις 15 Ιουλίου μέχρι τις 15 Αυγούστου παρατηρούνται συνήθως οι υψηλότερες θερμοκρασίες του καλοκαιριού στην Κύπρο», είπε, εξηγώντας ότι η περίοδος αυτή θεωρείται διαχρονικά η πιο θερμή του έτους και είναι τότε που καταγράφονται συχνότερα επεισόδια καύσωνα και θερμοκρασίες που αγγίζουν ή ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Τι γίνεται με τον Ιούλιο

Ερωτηθείς κατά πόσο μπορεί να προβλεφθεί από τώρα ένα κύμα καύσωνα για τον Ιούλιο, ο κ. Παπαδάκης ανέφερε ότι η αξιοπιστία των μετεωρολογικών μοντέλων περιορίζεται περίπου στις δέκα ημέρες, γεγονός που δεν επιτρέπει ασφαλείς εκτιμήσεις για το αν και πότε θα επηρεαστεί η Κύπρος από μια ακραία θερμή αέρια μάζα.

Προς το παρόν, πάντως, δεν διαφαίνεται κάποια σημαντική μεταβολή. Η εποχική χαμηλή πίεση συνεχίζει να επηρεάζει την περιοχή, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένονται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, με πιθανότητα μεμονωμένων βροχών ή και καταιγίδων κυρίως στα ορεινά κατά τις μεσημβρινές ώρες.

Η θερμοκρασία αναμένεται να παραμείνει στα ίδια περίπου επίπεδα μέχρι και το τέλος της εβδομάδας, με τον υδράργυρο στο εσωτερικό να φτάνει γύρω στους 37 βαθμούς Κελσίου. Πρόκειται για θερμοκρασίες υψηλές μεν, αλλά σαφώς χαμηλότερες από εκείνες που καταγράφονται αυτές τις ημέρες σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες που βρίσκονται στο επίκεντρο του καύσωνα.