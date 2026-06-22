Τμήμα Δασών: Κατασκηνώνουμε μόνο σε εγκεκριμένους χώρους - Αυστηρή προειδοποίηση για φωτιές και αυθαιρεσία

Έκκληση προς το κοινό να συμβάλει στην προστασία των κρατικών δασών και των πολύτιμων φυσικών οικοτόπων της Κύπρου απευθύνει το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, καλώντας τους πολίτες να κατασκηνώνουν μόνο στους εγκεκριμένους και οργανωμένους κατασκηνωτικούς χώρους.

Σε ανακοίνωσή του, το Τμήμα Δασών επισημαίνει ότι κατά τους καλοκαιρινούς μήνες παρατηρείται αυξημένη αυθαίρετη κατασκήνωση σε περιοχές ιδιαίτερης οικολογικής αξίας, όπως το Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα. Όπως αναφέρει, η ανεξέλεγκτη ανθρώπινη παρουσία, η απόρριψη απορριμμάτων και αποβλήτων, καθώς και άλλες παρεμβάσεις, επιβαρύνουν τους ευαίσθητους οικοτόπους, διαταράσσουν την άγρια ζωή και υποβαθμίζουν το φυσικό περιβάλλον.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς από το άναμμα φωτιάς, το οποίο απαγορεύεται αυστηρά εκτός των ειδικά διαμορφωμένων χώρων σε οργανωμένους εκδρομικούς και κατασκηνωτικούς χώρους. Το Τμήμα Δασών προειδοποιεί ότι μία και μόνο εστία φωτιάς μπορεί να προκαλέσει ανυπολόγιστες καταστροφές στο δασικό περιβάλλον, στη βιοποικιλότητα και στις ανθρώπινες ζωές.

Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι η αυθαίρετη κατασκήνωση και το άναμμα φωτιάς κατά παράβαση της νομοθεσίας αποτελούν αδικήματα που επισύρουν αυστηρές ποινές, σύμφωνα με τον περί Δασών Νόμο.

Το Τμήμα Δασών αναφέρει ότι, σε συνεργασία με την Αστυνομία, την Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου, τον Δήμο Ακάμα και την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, θα συνεχίσει να πραγματοποιεί ελέγχους και να εφαρμόζει τη νομοθεσία όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Καταλήγοντας, καλεί όλους τους επισκέπτες να επιδεικνύουν σεβασμό προς το φυσικό περιβάλλον και να συμβάλλουν, με υπεύθυνη συμπεριφορά, στη διατήρηση των δασών και των προστατευόμενων περιοχών για τις επόμενες γενιές.

«Η προστασία των δασών είναι υπόθεση όλων μας», σημειώνει το Τμήμα Δασών.