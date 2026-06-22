Ο ΟΠΕΚ ζητά από Βουλή να δώσει εξουσίες ποινικού ανακριτή στη Αρχή κατά Διαφθοράς

Ο Όμιλος Προβληματισμού για τον Εκσυγχρονισμό της Κοινωνίας μας (ΟΠΕΚ) καλεί τη Βουλή να συνέλθει κατεπειγόντως με αποκλειστικό θέμα την προώθηση συνταγματικής μεταρρύθμισης ώστε να δοθεί διέξοδος που θα τερματίσει σε άμεσο χρόνο οριστικά τη διπλή ιδιότητα του Γενικού και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα ως ταυτόχρονα νομικών συμβούλων του κράτους και αποκλειστικών διωκτικών αρχών, καθώς και το ανέλεγκτο των αποφάσεών τους σε σχέση με ποινικές διώξεις.

Με αφορμή την ανακοίνωση της Αρχής κατά της Διαφθοράς για το Κράτος-Μαφία ο ΟΠΕΚ ζητά από τη Βουλή να αναλάβει πρωτοβουλία, προχωρώντας στην επεξεργασία, ενοποίηση και προώθηση των σχετικών προτάσεων νόμου, αξιοποιώντας διεθνή εμπειρογνωμοσύνη και βέλτιστες πρακτικές.

Επίσης καλεί τη Βουλή να προχωρήσει με τροποποίηση του νόμου για την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς δίνοντας σε αυτήν εξουσίες ποινικού ανακριτή, υποστηρίζοντας ότι η εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους θεσμούς αποκαθίσταται μόνο όταν το κράτος διαθέτει θεσμούς και μηχανισμούς ικανούς να διερευνούν και να διώκουν αποτελεσματικά "ακόμη και τις πλέον ισχυρές πολιτικές προσωπικότητες".

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ