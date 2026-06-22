Δρουσιώτης μετά το πόρισμα για το «Κράτος Μαφία»: Έτσι κατέρρευσε το αφήγημα Αναστασιάδη περί συκοφάντη

Νέα παρέμβαση με αιχμηρές αναφορές προς τον τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, πραγματοποίησε ο δημοσιογράφος και συγγραφέας του βιβλίου «Κράτος Μαφία», Μακάριος Δρουσιώτης, στον απόηχο της δημοσιοποίησης της σύνοψης του πορίσματος της Αρχής κατά της Διαφθοράς.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Δρουσιώτης υποστηρίζει ότι τα βασικά ευρήματα του πορίσματος επιβεβαιώνουν αποκαλύψεις που περιλαμβάνονταν τόσο στο βιβλίο «Κράτος Μαφία», το οποίο εκδόθηκε το 2022, όσο και στο βιβλίο «Η Συμμορία», που είχε κυκλοφορήσει δύο χρόνια νωρίτερα.

Όπως αναφέρει, παρά το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες καταγγελίες βρίσκονταν για χρόνια στη δημόσια σφαίρα, ούτε η Νομική Υπηρεσία ούτε η Αστυνομία προχώρησαν σε ουσιαστική διερεύνηση των ισχυρισμών που περιλαμβάνονταν στις εκδόσεις του. Υποστηρίζει ακόμη ότι η πρόσφατη αυτοεξαίρεση του Γενικού Εισαγγελέα και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα από τον χειρισμό της υπόθεσης αποτελεί έμμεση παραδοχή ύπαρξης σχέσης που επηρεάζει την αντικειμενικότητα της διαδικασίας.

Ο δημοσιογράφος χαρακτηρίζει ως ιδιαίτερα σοβαρό εύρημα τις αναφορές που αφορούν υπόθεση γυναίκας η οποία, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει, φέρεται να βρέθηκε αντιμέτωπη με διαδικασίες σύλληψης και κράτησης στο πλαίσιο ιδιωτικής διαφοράς που συνδεόταν με οικονομικούς όρους διαζυγίου. Κατά τον ίδιο, η συγκεκριμένη υπόθεση αποτελεί μία από τις πλέον ανησυχητικές πτυχές των όσων καταγράφονται στο πόρισμα.

Παράλληλα, επανέρχεται στους ισχυρισμούς που είχε διατυπώσει για τις πτήσεις του τέως Προέδρου με ιδιωτικά αεροσκάφη και στις σχέσεις του με τον Ρώσο επιχειρηματία Ντμίτρι Ριμπολόβλεφ, υποστηρίζοντας ότι τα συμπεράσματα των ερευνητών επιβεβαιώνουν πτυχές των αποκαλύψεων που είχαν δημοσιοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια.

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Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στην υπόθεση Focus, για την οποία υποστηρίζει ότι το πόρισμα καταγράφει ευρήματα που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση πολιτικών δραστηριοτήτων και τη διασύνδεση οικονομικών συμφερόντων με το πολιτικό σύστημα. Σύμφωνα με τον κ. Δρουσιώτη, οι αναφορές αυτές ενισχύουν τις θέσεις που είχε διατυπώσει στα βιβλία και στις δημόσιες παρεμβάσεις του.

Ο δημοσιογράφος αναφέρεται επίσης σε ευρήματα που αφορούν τη λειτουργία του δικηγορικού γραφείου του τέως Προέδρου, υποστηρίζοντας ότι το πόρισμα επιβεβαιώνει ισχυρισμούς περί ενεργού εμπλοκής του Νίκου Αναστασιάδη σε ζητήματα που σχετίζονταν με τη δραστηριότητα του γραφείου, παρά τις δημόσιες τοποθετήσεις του ότι είχε περιορισμένο ρόλο.

Καταλήγοντας, ο Μακάριος Δρουσιώτης υποστηρίζει ότι οι εξελίξεις και τα συμπεράσματα που δημοσιοποιήθηκαν πλήττουν το αφήγημα που, όπως αναφέρει, προωθούσε επί χρόνια ο τέως Πρόεδρος περί συκοφαντικών ισχυρισμών σε βάρος του. Όπως σημειώνει, εκείνο που καταρρέει δεν είναι οι αποκαλύψεις των βιβλίων του, αλλά η θέση ότι οι καταγγελίες που περιείχαν ήταν ανυπόστατες.