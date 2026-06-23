Πέντε δεκάρια γης έκαψε δασική πυρκαγιά στην κοινότητα Ορόκλινης

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε πυρκαγιά στην κοινότητα Ορόκλινης αφού έκαψε, το απόγευμα της Τρίτης, έκταση πέντε δεκαρίων με χαμηλή άγρια βλάστηση, ανακοίνωσε το Τμήμα Δασών.

Όπως αναφέρει το Τμήμα Δασών, η πυρκαγία εκδηλώθηκε κατά τις 18:38.

«Λόγω του έγκαιρου εντοπισμού, της άμεσης επέμβασης και του συντονισμού των πυροσβεστικών δυνάμεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Τμήματος Δασών, η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 19:11, αφού έκαψε έκταση πέντε δεκαρίων με χαμηλή άγρια βλάστηση», προσθέτει.

Σημειώνει ότι στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν έξι άτομα του Τμήματος Δασών, με δύο πυροσβεστικά οχήματα και δύο άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με ένα πυροσβεστικό όχημα.

KYΠΕ