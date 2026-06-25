Δώδεκα συλλήψεις σε τέσσερις εβδομάδες στις παραλίες Lady’s Mile και Κουρίου

Συνεχίζονται οι εντατικοποιημένες αστυνομικές επιχειρήσεις στις παραλίες Lady’s Mile και Κουρίου, με την Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων να ανακοινώνει ότι, τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 12 συλλήψεις.

Ανάμεσα στις υποθέσεις που διερευνώνται περιλαμβάνεται και σύλληψη που έγινε το περασμένο Σαββατοκύριακο, για κατοχή ναρκωτικών ουσιών και επιθετικών όπλων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία των ΒΒ, πρόκειται για 34χρονο βουλγαρικής καταγωγής, ο οποίος δήλωσε άστεγος και εντοπίστηκε να οδηγεί υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών. Σε έρευνα που ακολούθησε στο όχημά του εντοπίστηκε μικρή ποσότητα ναρκωτικών, η οποία, σύμφωνα με την Αστυνομία, παραπέμπει σε προσωπική χρήση, καθώς και αριθμός παράνομων αιχμηρών μαχαιριών κουζίνας, ένα δρεπάνι και ένα ξύλινο ρόπαλο.

Ο 34χρονος συνελήφθη άμεσα και τελεί υπό κράτηση μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσής του, στις 6 Ιουλίου.

Στο πλαίσιο των ίδιων επιχειρήσεων, 20 οδηγοί καταγγέλθηκαν για λιγότερο σοβαρές τροχαίες παραβάσεις, ενώ 60 πρόσωπα έλαβαν γραπτές προειδοποιήσεις για παραβάσεις που αφορούσαν την οδική κυκλοφορία και τη χρήση ταχύπλοων σκαφών. Παράλληλα, δύο πρόσωπα παραπέμφθηκαν στο Διοικητήριο των Βρετανικών Βάσεων Ακρωτηρίου, καθώς φέρονται να δραστηριοποιούνταν χωρίς την απαιτούμενη επαγγελματική άδεια.

Οι παραλίες Lady’s Mile και Κουρίου εκτιμάται ότι προσελκύουν περισσότερους από 7.000 επισκέπτες ημερησίως κατά τα Σαββατοκύριακα, γεγονός που καθιστά αυξημένη την ανάγκη αστυνόμευσης και ελέγχων, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο.

Ο Υπαστυνόμος Τόνυ Δημητρίου ανέφερε ότι η ασφάλεια του κοινού και η ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών παραμένουν στο επίκεντρο των αστυνομικών προσπαθειών.

«Η επιχείρηση Guardian έχει ξεκινήσει με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα και ήδη καταδεικνύει τον θετικό της αντίκτυπο. Η προληπτική μας προσέγγιση έχει συμβάλει στη διατήρηση της ασφάλειας στις παραλίες, ενώ παράλληλα ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας των χιλιάδων επισκεπτών, όπως αποδεικνύεται και από τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα», δήλωσε.

Έντονη παρουσία στην περιοχή διατηρεί και η Λιμενική Μονάδα της Αστυνομίας των Βρετανικών Βάσεων, η οποία μέχρι στιγμής έχει διενεργήσει ελέγχους σε 113 σκάφη και θαλάσσιες μοτοσικλέτες.