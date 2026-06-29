Ακιντζί για Σεβγκιούλ: «Μεγάλη απώλεια για την ειρήνη και την αλήθεια» - Η ανάρτησή του

Με λόγια βαθιάς συγκίνησης αποχαιρέτησε τη δημοσιογράφο Σεβγκιούλ Ουλουντάγ ο πρώην Τουρκοκύπριος ηγέτης, Μουσταφά Ακιντζί, κάνοντας λόγο για μια μεγάλη απώλεια τόσο για τη δημοσιογραφία όσο και για την υπόθεση της ειρήνης στην Κύπρο.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ακιντζί ανέφερε ότι η είδηση του θανάτου της ήταν δύσκολο να γίνει πιστευτή για πολλούς, σημειώνοντας πως μόνο οι πιο κοντινοί της γνώριζαν τη σοβαρότητα της κατάστασης της υγείας της.

«Όταν φεύγει ένας αγαπημένος άνθρωπος, αφήνει πίσω του ένα μεγάλο κενό», έγραψε, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει άλλος δημοσιογράφος που να ερεύνησε με τόση επιμονή, να αμφισβήτησε και να συνέβαλε στην αποκάλυψη των «αιμορραγούντων πληγών» της Κύπρου.

Ο πρώην Τουρκοκύπριος ηγέτης τόνισε ότι ο θάνατός της αποτελεί μεγάλη απώλεια για την προσπάθεια αποκάλυψης της αλήθειας γύρω από τις αγνοούμενες και χαμένες ζωές της κυπριακής τραγωδίας.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Σεβγκιούλ Ουλουντάγ «προσέφερε μεγάλη υπηρεσία στην ειρήνη και την ανθρωπότητα στην Κύπρο», εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι το έργο της «θα καταλάβει τη θέση που του αξίζει στη συλλογική μνήμη και των δύο κοινοτήτων».

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Μουσταφά Ακιντζί εξέφρασε τα συλλυπητήριά του προς τον σύζυγο, τον γιο και τους οικείους της δημοσιογράφου, καθώς και «σε ολόκληρη την Κύπρο».