«Δεν θα σε ξεχάσουμε»: Το συγκινητικό πρωτοσέλιδο της Γενί Ντουζέν για τη Σεβγκιούλ Ουλουντάγ

Με ένα ασπρόμαυρο πρωτοσέλιδο και τη φράση «Seni unutmayacağız» – «Δεν θα σε ξεχάσουμε», η τουρκοκυπριακή εφημερίδα Γενί Ντουζέν αποχαιρετά σήμερα τη δημοσιογράφο, συγγραφέα και ακτιβίστρια της ειρήνης Σεβγκιούλ Ουλουντάγ, η οποία απεβίωσε την Κυριακή σε ηλικία 67 ετών. Η ίδια η εφημερίδα, στην οποία η Ουλουντάγ αρθρογραφούσε για πολλά χρόνια, αναφέρει ότι η Τουρκοκύπρια ερευνήτρια, συγγραφέας και δημοσιογράφος αφιέρωσε τη ζωή της στην υπόθεση των αγνοουμένων και στην προσπάθεια καλλιέργειας διαλόγου, ειρήνης και συμφιλίωσης ανάμεσα στις δύο κοινότητες της Κύπρου.

Το πρωτοσέλιδο της Γενί Ντουζέν είναι εξ ολοκλήρου αφιερωμένο στη μνήμη της. «Η δημοσιογράφος Σεβγκιούλ Ουλουντάγ, που αφιέρωσε τη ζωή της στην αναζήτηση των ιχνών των αγνοουμένων, στο να κάνει ορατό τον πόνο και στο να μεγαλώνει την ελπίδα για ειρήνη, έφυγε από κοντά μας αφήνοντας πίσω της ένα ανεξίτηλο αποτύπωμα», αναγράφεται στο πρωτοσέλιδο.

Η Γενί Ντουζέν την χαρακτηρίζει «συνείδηση της ειρήνης» και «γενναία δημοσιογράφο», υπογραμμίζοντας ότι πίσω της αφήνει «μια τιμημένη ζωή, γραμμένη με αγώνα».

Σύμφωνα με την Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια, γεννημένη στις 15 Οκτωβρίου 1958 στη Λευκωσία, η Ουλουντάγ ξεκίνησε τη δημοσιογραφική της πορεία το 1980, έχοντας προηγουμένως εργαστεί ως γραμματέας σε τράπεζα και ως διορθώτρια σε εφημερίδα. Εργάστηκε επί σειρά ετών στην τουρκοκυπριακή εφημερίδα Yenidüzen, ενώ παράλληλα υπήρξε για πολλά χρόνια αρθρογράφος του «Πολίτη», μέσα από τις σελίδες του οποίου ανέδειξε ζητήματα που αφορούσαν τους αγνοουμένους, την ιστορική μνήμη, τη συμφιλίωση και τον διάλογο μεταξύ των δύο κοινοτήτων.

Διαβάστε όλη την αρθρογραφία της στην εφημερίδα «Πολίτης» όπου διατηρούσε τη στήλη «UNDERGROUND NOTES»

Αφιέρωσε τη ζωή της στην έρευνα για τους αγνοουμένους

Από το 2002 αφιερώθηκε σχεδόν αποκλειστικά στην έρευνα για τους αγνοουμένους και τους μαζικούς τάφους της Κύπρου. Μέσα από τις δημοσιογραφικές της έρευνες έφερε στο φως μαρτυρίες και στοιχεία που οδήγησαν πολλές φορές σε επίσημες έρευνες και εκταφές από τη Διερευνητική Επιτροπή Αγνοουμένων (ΔΕΑ), συμβάλλοντας στον εντοπισμό ομαδικών τάφων και στην επιστροφή λειψάνων σε δεκάδες οικογένειες.

Η δουλειά της άνοιξε τον δημόσιο διάλογο γύρω από ένα ζήτημα που για χρόνια αποτελούσε ταμπού, αναδεικνύοντας ότι τόσο οι Ελληνοκύπριοι όσο και οι Τουρκοκύπριοι υπήρξαν θύματα, αλλά και θύτες, της διακοινοτικής βίας.

Δέχθηκε και απειλές για το έργο της - Απέφυγε επίθεση Ε/κ εθνικιστών το 2006

Η ερευνητική της δράση είχε σημαντικό προσωπικό κόστος. Υπήρξε στόχος εκστρατειών δυσφήμισης, απειλών θανάτου και εκφοβισμού, ενώ το τηλέφωνό της παρακολουθούνταν και η αλληλογραφία της υποκλεπτόταν. Το 2006 απέφυγε επίθεση από ομάδα Ελληνοκυπρίων εθνικιστών στο οδόφραγμα της Λευκωσίας, ενώ κατά καιρούς δεχόταν απειλές εξαιτίας των αποκαλύψεών της για μαζικούς τάφους.

Συγγραφέας και ακτιβίστρια για την ειρήνη

Παράλληλα με τη δημοσιογραφία, ανέπτυξε έντονη συγγραφική και ακτιβιστική δράση. Ανάμεσα στα σημαντικότερα έργα της είναι τα βιβλία «Τα Στρείδια που Έχασαν το Μαργαριτάρι τους» και «Τα Ορφανά του Εθνικισμού», που φωτίζουν πτυχές της σύγχρονης ιστορίας της Κύπρου και του ζητήματος των αγνοουμένων.

Το 2001 συνίδρυσε τη δικοινοτική οργάνωση Hands Across the Divide, με στόχο την προώθηση της ειρήνης, της συμφιλίωσης και της ισότητας των φύλων, ενώ συμμετείχε ενεργά σε δράσεις και εκπαιδεύσεις γύρω από τα ζητήματα της ειρήνης και της συνύπαρξης.

Προτάθηκε για Νόμπελ Ειρήνης - Τιμήθηκε με το διεθνές βραβείο «Courage in Journalism»

Η προσφορά της αναγνωρίστηκε διεθνώς. Το 2008 έγινε η πρώτη Κύπρια δημοσιογράφος που τιμήθηκε με το διεθνές βραβείο «Courage in Journalism», ενώ το 2014 έλαβε το Ευρωπαϊκό Βραβείο του Πολίτη. Το 2019 προτάθηκε για το Νόμπελ Ειρήνης, με τις εφημερίδες Yenidüzen και Πολίτης να χαιρετίζουν από κοινού την υποψηφιότητά της, κάνοντας λόγο για μια δημοσιογράφο που αφιέρωσε τη ζωή της στην εξακρίβωση της τύχης των αγνοουμένων και στην οικοδόμηση αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των δύο κοινοτήτων.

Την ίδια χρονιά τιμήθηκε μαζί με τον δημοσιογράφο Ανδρέα Παράσχο για την πρωτοποριακή έρευνά τους σε θέματα αγνοουμένων.