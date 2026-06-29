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Αστυνομία: 157 οδηγοί καταγγέλθηκαν για υπερβολική ταχύτητα χθες το βράδυ – Άλλοι 155 για αλκοόλ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ανακόπηκαν για έλεγχο 679 οχήματα και ελέγχθηκαν 949 οδηγοί και επιβάτες ενώ διενεργήθηκαν παράλληλα 45 έλεγχοι υποστατικών.

Δέκα άτομα συνέλαβε η Αστυνομία, για διάφορα αδικήματα, μεταξύ άλλων, παράνομης παραμονής στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατία, διάρρηξη και κλοπή, παράνομη κατοχή περιουσίας, επίθεση και τροχαία αδικήματα, στο πλαίσιο οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Ανακοίνωση του Κλάδου Επικοινωνίας αναφέρει ότι, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 679 οχήματα και ελέγχθηκαν 949 οδηγοί και επιβάτες ενώ διενεργήθηκαν παράλληλα 45 έλεγχοι υποστατικών, από τους οποίους προέκυψαν 4 καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 358 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχαίας, εκ των οποίων οι 157 αφορούν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα και συνολικά έγιναν 155 έλεγχοι αλκοόλης κατά τους οποίους 10 οδηγοί εντοπίστηκαν θετικοί.

Διενεργήθηκαν επίσης 7 έλεγχοι ναρκοτέστ με 4 θετικές ενδείξεις. Επίσης, στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 15 οχήματα, αναφέρεται.

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης, καταλήγει η ανακοίνωση.

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