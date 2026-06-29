Θησέας Ιωάννου: Οικόπεδα από €40.000 ετοιμάζει ο ΚΟΑΓ – Πού θα διατεθούν και ποιοι δικαιούνται να τα αγοράσουν (ηχητικό)

Τιμές ακόμη και στις 40 με 50 χιλιάδες ευρώ, αισθητά χαμηλότερες από αυτές της αγοράς, επιχειρεί να πετύχει ο Κυπριακός Οργανισμός Ανάπτυξης Γης για τα νέα οικόπεδα που θα διατεθούν σε δικαιούχους σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του ΚΟΑΓ, Θησέας Ιωάννου, μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Π» και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» με την Κατερίνα Ηλιάδη, οι τελικές τιμές αναμένεται να γίνουν γνωστές περί τα τέλη του έτους, όταν θα ξεκαθαρίσει και το κόστος των διαχωρισμών.

Σύμφωνα με τον κ. Ιωάννου, ο Οργανισμός προχωρεί αυτή την περίοδο τη διαδικασία για τη διάθεση 135 οικοπέδων σε τέσσερις επαρχίες. Συγκεκριμένα, πρόκειται για 36 οικόπεδα στον Ύψωνα, 44 στην Κοκκινοτριμιθιά, 31 στην Τίμη στην Πάφο και 26 στη Δρομολαξιά. Για ορισμένες από τις περιοχές αυτές εκκρεμούν ακόμη οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις, με στόχο, όπως είπε, να ολοκληρωθούν περί τα τέλη του 2026, ώστε οι αιτήσεις από τους δικαιούχους να αρχίσουν στις αρχές του 2027.

Ο πρόεδρος του ΚΟΑΓ σημείωσε ότι η προσπάθεια του Οργανισμού είναι οι τιμές να κρατηθούν «όσο το δυνατόν χαμηλότερα», καθώς η γη ανήκει ήδη στον ΚΟΑΓ και δεν απαιτείται αγορά της σε σημερινές τιμές αγοράς. Διευκρίνισε, μάλιστα, ότι δεν πρόκειται για τουρκοκυπριακή γη, αλλά για τεμάχια που ο Οργανισμός απέκτησε μέσα από αγορές που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια.

Ποιοι θα δικαιούνται να τα αγοράσουν

Σε σχέση με τα κριτήρια, ο κ. Ιωάννου εξήγησε ότι θα ισχύσουν τα υφιστάμενα οικονομικά κριτήρια του ΚΟΑΓ. Ενδεικτικά, ανέφερε ότι για μονήρες άτομο το εισοδηματικό όριο είναι 30.000 ευρώ ετησίως, για ζευγάρι 50.000 ευρώ, για ζευγάρι με ένα παιδί 55.000 ευρώ, με δύο παιδιά 60.000 ευρώ, ενώ για πενταμελή οικογένεια και άνω το όριο ανέρχεται στις 70.000 ευρώ.

Ο ίδιος τόνισε ότι η διαδικασία θα είναι διαφανής και ότι οι αιτήσεις θα εξετάζονται από τον Οργανισμό με βάση τα κριτήρια. Όπως είπε, δικαίωμα υποβολής αίτησης θα έχουν όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις, ενώ θα εξετάζεται και κατά πόσο οι αιτητές διαθέτουν άλλη ακίνητη περιουσία στο όνομά τους.

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν θα ισχύει σειρά προτεραιότητας, ο πρόεδρος του ΚΟΑΓ ανέφερε ότι η σειρά υποβολής της αίτησης θα λαμβάνεται υπόψη, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι όποιος υποβάλει πρώτος αίτηση θα εξασφαλίζει αυτομάτως οικόπεδο, αφού προϋπόθεση είναι να πληροί όλα τα κριτήρια.

Περιορισμός στη μεταπώληση

Ο κ. Ιωάννου ανέφερε επίσης ότι θα υπάρχουν περιορισμοί στη μεταπώληση των οικοπέδων, όπως ισχύει και σήμερα στις κατοικίες που διαθέτει ο Οργανισμός. Συγκεκριμένα, θα προβλέπεται χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο δικαιούχος δεν θα μπορεί να μεταπωλήσει το ακίνητο, ώστε να αποφευχθεί η αξιοποίηση του σχεδίου για κερδοσκοπικούς σκοπούς.

«Δεν αρκούν μόνο αυτά τα οικόπεδα»

Ερωτηθείς κατά πόσο ο αριθμός των οικοπέδων μπορεί να επηρεάσει ουσιαστικά το στεγαστικό πρόβλημα, ο κ. Ιωάννου παραδέχθηκε ουσιαστικά ότι πρόκειται για ένα μόνο μέρος της προσπάθειας. Όπως είπε, εάν το ενδιαφέρον αποδειχθεί πολύ μεγάλο, ο ΚΟΑΓ θα εξετάσει και άλλα τεμάχια γης που έχει στην κατοχή του, ώστε να προχωρήσει σε νέους διαχωρισμούς.

Παράλληλα, ανέφερε ότι ο Οργανισμός έχει σε εξέλιξη ευρύτερο αναπτυξιακό πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει 244 οικιστικές μονάδες προς πώληση και 192 διαμερίσματα για προσιτό ενοίκιο. Όπως είπε, υπάρχουν δύο ολοκληρωμένα έργα προς πώληση, πέντε έργα σε ενεργό κατασκευή, δύο στην προκατασκευαστική φάση και επτά έργα που βρίσκονται στο στάδιο εξασφάλισης αδειών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο μεγάλο έργο στον Άγιο Νικόλαο Λεμεσού, το οποίο αφορά 54 διαμερίσματα για προσιτό ενοίκιο. Για το συγκεκριμένο έργο, όπως είπε, ο ΚΟΑΓ αγόρασε το τεμάχιο έναντι 1,8 εκατ. ευρώ, ενώ το κράτος παραχώρησε 12 εκατ. ευρώ για την κατασκευή.

Ακούστε ολόκληρη την παρέμβαση του Θησέα Ιωάννου, στην εκπομπή Πρωινή Επιεθώρηση που μεταδίδεται καθημερινά στα ραδιόφωνο του Πολίτη: