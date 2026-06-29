Θλίψη στη δημοσιογραφική κοινότητα: Μετέτρεψε τις στήλες της σε πεδίο αγώνα για τους αγνοούμενους, λέει η ΕΣΚ

Τη θλίψη της για τον θάνατο της Σεβγκιούλ Ουλουντάγ εκφράζει η Ένωση Συντακτών Κύπρου, αποχαιρετώντας μια δημοσιογράφο που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη διερεύνηση της τύχης των αγνοουμένων και στον αγώνα για ειρήνη και επανένωση στην Κύπρο. Η Σεβγκιούλ Ουλουντάγ απεβίωσε το απόγευμα της Κυριακής, 28 Ιουνίου 2026, στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, σε ηλικία 67 ετών, ύστερα από ολιγόμηνη μάχη με τον καρκίνο.

Σε ανακοίνωσή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Κύπρου αναφέρει ότι η Ουλουντάγ υπήρξε ακτιβίστρια της ειρήνης και της επανένωσης, καθώς και διερευνητική δημοσιογράφος με τεράστιο έργο στη διακρίβωση της τύχης των αγνοουμένων, χωρίς διακρίσεις ανάμεσα σε Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους.

Η Σεβγκιούλ Ουλουντάγ ήταν μέλος της ΕΣΚ από το 2003 και, όπως σημειώνεται, διατηρούσε αδιάπτωτο ενδιαφέρον για τη δράση της Οργάνωσης. Στήριζε τις αποφάσεις της, ενώ όταν διαφωνούσε δεν δίσταζε να εκφράζει ανοικτά τη θέση της.

Μέσα από τις στήλες της στις εφημερίδες «Γενή Ντουζέν» και «Πολίτης», μετέτρεψε τη δημοσιογραφία σε πεδίο αγώνα για τους αγνοούμενους, την επαναπροσέγγιση και τη σύσφιξη των σχέσεων ανάμεσα στους απλούς ανθρώπους των δύο κοινοτήτων.

Η Ένωση Συντακτών Κύπρου υπενθυμίζει ότι, αναγνωρίζοντας το έργο της, την πρότεινε το 2005 ως υποψήφια για το Παγκόσμιο Βραβείο Ελευθεροτυπίας της UNESCO. Επιπλέον, τον Μάιο του 2019, η ΕΣΚ, από κοινού με τη Συντεχνία Εργατών Τύπου Basin-Sen, πέτυχε τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων στην υποψηφιότητά της για το Νόμπελ Ειρήνης, μέσω ψηφίσματος που εγκρίθηκε ομόφωνα στην ετήσια σύνοδο της Ομοσπονδίας στο Ταλίν της Εσθονίας.

«Η μνήμη της Σεβγκιούλ Ουλουντάγ θα μείνει ανεξίτηλη στην καρδιά και τη συνείδηση του συνόλου της δημοσιογραφικής κοινότητας της πατρίδας μας για το παράδειγμα, τη μαχητική στάση και τη δράση της», αναφέρει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Κύπρου.