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Αύριο στις 11:00 το τελευταίο αντίο στην Σεβγκιούλ Ουλουντάγ

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Σύμφωνα με τον τουρκοκυπριακό Τύπο, αύριο στις 11:00 θα πραγματοποιηθεί τελετή στην εφημερίδα YENİDÜZEN, όπου η Ουλουντάγ εργάστηκε για πολλά χρόνια.

Στην τελευταία της κατοικία θα οδηγηθεί αύριο η Τουρκοκύπρια ερευνήτρια, δημοσιογράφος, συγγραφέας και ακτιβίστρια Σεβγκιούλ Ουλουντάγ, η οποία άφησε έντονο αποτύπωμα στη δημοσιογραφία και στον αγώνα για την ειρήνη στην Κύπρο.

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Σύμφωνα με τον τουρκοκυπριακό Τύπο, αύριο στις 11:00 θα πραγματοποιηθεί τελετή στην εφημερίδα YENİDÜZEN, όπου η Ουλουντάγ εργάστηκε για πολλά χρόνια.

Ακολούθως, μετά από τελετή στο «Τζαμί Ισμαήλ Σαφά» στη Λευκωσία, η Σεβγκιούλ Ουλουντάγκ θα ταφεί στο τουρκοκυπριακό Κοιμητήριο Λευκωσίας.

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