Τα ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις γύρω από την ασύλληπτη τραγωδία στην Ξυλοφάγου – Ενώπιον Δικαστηρίου Δεκέλειας ο πατέρας και η μητριά των δύο αγοριών

Είναι πολλά τα βασανιστικά ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις γύρω από την ασύλληπτη τραγωδία που αποκαλύφθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην Ξυλοφάγου με τον εντοπισμό δύο νεκρών παιδιών, ηλικίας 10 και 8 χρόνων, από τη Βουλγαρία, μέσα στο αυτοκίνητο του πατέρα τους. Μία τραγωδία που δεν την χωράει ο ανθρώπινος νους, η οποία συγκλόνισε το παγκύπριο. Η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας που χειρίζεται την φοβερή αυτή υπόθεση αναζητεί μαρτυρίες, τόσο από κατοίκους της περιοχής, όσο και από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, καθώς και επιστημονικά τεκμήρια, προκειμένου να διαλευκάνει πλήρως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τα δύο αδελφάκια αφέθηκαν αφύλακτα από το πρωί της Κυριακής, αλλά και με ποιο τρόπο βρέθηκαν κλειδωμένα μέσα στο αυτοκίνητο, όπου το απόγευμα της ίδιας ημέρας εντοπίστηκαν νεκρά. Αντικείμενο διερεύνησης είναι ο τρόπος με τον οποίο το όχημα ήταν κλειδωμένο και γιατί τα δύο αγοράκια δεν μπόρεσαν να εξέλθουν απ’ αυτό, με αποτέλεσμα να χάσουν με τραγικό τρόπο τη ζωή τους προφανώς λόγω ασφυξίας, εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούσαν.

Κι ενώ ο 30χρονος πατέρας των δύο παιδιών, από τη Βουλγαρία, ο οποίος ζει μόνιμα κι εργάζεται στην Κύπρο, και η 38χρονη σύντροφός του οδηγήθηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου Δεκέλειας για σκοπούς έκδοσης διατάγματος κράτησής τους σχετικά με φερόμενη αμέλεια ως προς την φροντίδα κι επίβλεψη των παιδιών, οι εξεταστές της υπόθεσης συνεχίζουν τη λήψη καταθέσεων έτσι ώστε να ξεκαθαρίσουν τις λεπτομέρειες που οδήγησαν στο θάνατο των δύο μικρών αγοριών. Προς τούτο, καθοριστικής σημασίας θεωρούνται οι ανακριτικές καταθέσεις του πατέρα και της μητριάς των παιδιών, κυρίως σε σχέση με το γεγονός ότι τα δύο αγοράκια είχαν αφεθεί αφύλακτα για αρκετές ώρες, παρόλο που αξιολογείται πληροφορία πως στο ίδιο σπίτι διέμενε και ο αδελφός του πατέρα. Ενδελεχούς εξέτασης από ειδικό θα τύχει και το αυτοκίνητο, το οποίο δεν αποκλείεται να είχε κάποια μηχανική βλάβη γι’ αυτό και παρέμειναν οι μικροί κλειδωμένοι μέσα. Το πιο πιθανό σενάριο είναι τα δύο αδέλφια να έπαιζαν και σε κάποια στιγμή να εισήλθαν μέσα στο αυτοκίνητο και να κλειδώθηκαν μόνα τους, χωρίς στη συνέχεια να μπορέσουν να εξέλθουν. Διερευνάται, επίσης, και η πληροφορία να είχαν αφεθεί στο αυτοκίνητο ενώ κοιμόντουσαν.

Τα παιδάκια είχαν φθάσει στην Κύπρο πριν από μερικές εβδομάδες για να κάνουν διακοπές με τον πατέρα τους. Σύμφωνα με μαρτυρίες που έχουν περισυλλέξει μέχρι στιγμής οι ανακριτές, νωρίς το πρωί της Κυριακής ο πατέρας μετέβη στην εργασία του και λίγο αργότερα το ίδιο έπραξε και η σύντροφός του. Σε κάποια στιγμή, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, τα αγόρια εισήλθαν στο αυτοκίνητο του πατέρα τους, που ήταν σταθμευμένο σε χωράφι δίπλα από την πολυκατοικία όπου διέμεναν. Διερευνάται, επίσης, με ποιο τρόπο κλειδώθηκαν μέσα στο όχημα και γιατί δεν μπόρεσαν να βγουν έξω, με αποτέλεσμα να παραμείνουν εντός του αυτοκινήτου για πολλές ώρες και να συμβεί το κακό. Στα σώματά τους εντοπίστηκαν εγκαύματα πιθανότατα λόγω της έκθεσής τους στον ήλιο.

Την Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων ενημέρωσε γύρω στις 6 το απόγευμα πολίτης που αντιλήφθηκαν τα αγοράκια αναίσθητα μέσα στο κλειδωμένο αυτοκίνητο. Χρειάστηκε να σπάσουν τα τζάμια του οχήματος, προκειμένου να μεταφερθούν έξω τα παιδιά. Πλήρωμα ασθενοφόρου που έσπευσε στο σημείο προσπάθησε να τους παράσχει τις πρώτες βοήθειες, αλλά δυστυχώς δεν επανήλθαν. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο όπου απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Τα ακριβή αίτια του θανάτου τους θα διαπιστωθούν από τις νεκροτομές που θα γίνουν στις δύο σορούς.