Γ. Ελεγκτής: Καμία έκθεση στα συρτάρια μου - Απάντηση Παπακωνσταντίνου στις κατηγορίες Οδυσσέα εναντίον του

Άλλο ένα επεισόδιο σημειώθηκε στη διαμάχη των τελευταίων ημερών μεταξύ του νυν και του τέως Γενικού Ελεγκτή. Αυτή τη φορά, ήταν η σειρά του Ανδρέα Παπακωνσταντίνου να σηκώσει το γάντι και να απαντήσει σε προηγούμενη τοποθέτηση του Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Υπενθυμίζεται ότι όλα ξεκίνησαν την προηγούμενη εβδομάδα στην πρώτη συνεδρία της Επιτροπής Ελέγχου της Βουλής, με τον κ. Μιχαηλίδη να ζητά να του δοθούν έγγραφα, τα οποία η Ελεγκτική Υπηρεσία θεωρεί εσωτερικά.

Σήκωσε το γάντι ο Παπακωνσταντίνου

Απαντώντας στις αιχμές περί εκθέσεων που παραμένουν «στο συρτάρι» και αφορούν, σύμφωνα με τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη, υποθέσεις με εμπλοκή του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο Γενικός Ελεγκτής, Ανδρέας Παπακωνσταντίνου, υποστήριξε ότι όλες οι διαδικασίες στην Υπηρεσία είναι πλέον πλήρως καταγεγραμμένες ηλεκτρονικά και μπορούν να ελεγχθούν ανά πάσα στιγμή. Όπως ανέφερε, κάθε έκθεση που υποβάλλεται στον Γενικό Ελεγκτή διατηρεί πλήρες ιστορικό, τόσο ως προς τον χρόνο υποβολής όσο και ως προς τις παρατηρήσεις ή αλλαγές που γίνονται κατά την επεξεργασία της.

Ο ίδιος τόνισε ότι, από την ανάληψη των καθηκόντων του, προχώρησε σε σειρά οργανωτικών αλλαγών, αρκετές από τις οποίες δεν είναι ορατές στο κοινό, με στόχο την επιτάχυνση της έκδοσης των εκθέσεων. Όπως είπε, οι λειτουργοί της Υπηρεσίας επιλέγουν οι ίδιοι τους ελέγχους που διενεργούν και ο ίδιος σπανίως παρεμβαίνει στη θεματολογία, ενώ όταν αυτό συμβαίνει προηγείται συζήτηση. Πρόσθεσε ακόμη ότι εργάζεται μέχρι αργά τα βράδια, ακόμη και τα Σαββατοκύριακα, προκειμένου να μην παραμένουν εκθέσεις σε εκκρεμότητα.

Αναφερόμενος στους ισχυρισμούς περί καθυστερήσεων, ο κ. Παπακωνσταντίνου δήλωσε πως δεν υπάρχει καμία έκθεση που να παραμένει στο γραφείο του χωρίς να προωθείται. Παραδέχθηκε ότι υπάρχουν δύσκολες υποθέσεις που κληρονόμησε από τον προκάτοχό του, για τις οποίες αναμένονται ακόμη στοιχεία από εμπλεκόμενες υπηρεσίες, επισημαίνοντας όμως ότι οι καθυστερήσεις αυτές δεν οφείλονται στην Ελεγκτική Υπηρεσία και πως όλες οι υποθέσεις θα ολοκληρωθούν. Παράλληλα, ανέφερε ότι οι αλλαγές στη δομή της Υπηρεσίας έχουν μειώσει σημαντικά τον χρόνο ολοκλήρωσης των εκθέσεων, από περίπου δύο χρόνια σε οκτώ μήνες.

Σε σχέση με το αίτημα της Βουλής για πρόσβαση σε στοιχεία της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, ο Γενικός Ελεγκτής υπογράμμισε ότι η Υπηρεσία είναι ανεξάρτητη, αλλά όχι ανεξέλεγκτη, προσθέτοντας πως οφείλει πρωτίστως να προστατεύει το Σύνταγμα. Ξεκαθάρισε ότι θα επιμείνει στη θέση του εφόσον τεθεί επίσημα το ζήτημα, ακόμη και αν χρειαστεί να αμφισβητηθεί η συνταγματικότητα της σχετικής νομοθεσίας.

Τι προηγήθηκε από Οδυσσέα

Η νέα παρέμβαση του Ανδρέα Παπακωνσταντίνου ήρθε ως απάντηση σε κατηγορίες του Οδυσσέα Μιχαηλίδη ότι ο νυν Γενικός Ελεγκτής κρατεί σκόπιμα στα συρτάρια του εκθέσεις. Συγκεκριμένα ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, επικαλούμενος πληροφορίες που, όπως ανέφερε, ήλθαν σε γνώση του και τις οποίες «ήλεγξε και επιβεβαίωσε», υποστήριξε ότι ο Γενικός Ελεγκτής αποφάσισε «να κρατήσει στο συρτάρι για περίπου 20 μήνες υπόθεση εξαιρετικά μεγάλης χρηματικής αξίας σε δημόσια σύμβαση», γεγονός που, πάντα κατά τον κ. Μιχαηλίδη, «εγείρει σοβαρά ερωτήματα ως προς τους λόγους αυτής της αντίδρασης».