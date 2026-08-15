Κυκλοφοριακό χάος στους δρόμους προς Τρόοδος – Ποιες εναλλακτικές διαδρομές προτείνει η Αστυνομία

Αυξημένη τροχαία κίνηση παρατηρείται το μεσημέρι του Δεκαπενταύγουστου στους δρόμους που οδηγούν προς το Τρόοδος, με την Αστυνομία να καλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και υπομονή.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, αυξημένος είναι ο κυκλοφοριακός φόρτος στον δρόμο Λευκωσίας - Τροόδους στο ύψος των κοινοτήτων Ακακίου, Περιστερώνας και Αστρομερίτης, καθώς και στον δρόμο Λεμεσού - Τροόδους στην περιοχή Λάνιας - Τριμίκλινης.

Η Αστυνομία προτρέπει τους οδηγούς να διατηρούν ασφαλείς αποστάσεις από τα προπορευόμενα οχήματα και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των μελών της Τροχαίας που βρίσκονται επί καθήκοντι.

Η αυξημένη κίνηση αποδίδεται στη μαζική έξοδο εκδρομέων προς τα ορεινά θέρετρα λόγω της αργίας του Δεκαπενταύγουστου.

Νωρίτερα, η Αστυνομία πρότεινε εναλλακτικές διαδρομές, προκειμένου να αποφευχθεί η ταλαιπωρία και να διευκολυνθεί η ομαλή διακίνηση των οχημάτων. Για όσους κατευθύνονται από τη Λεμεσό προς το Τρόοδος, η Αστυνομία συστήνει τη χρήση των διαδρομών Καντού - Όμοδος - Μανδριά και Αγία Φύλα - Απεσιά - Καπήλειο - Τριμήκλινη.