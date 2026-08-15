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Κυκλοφοριακό χάος στους δρόμους προς Τρόοδος – Ποιες εναλλακτικές διαδρομές προτείνει η Αστυνομία

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Αυξημένος είναι ο κυκλοφοριακός φόρτος στον δρόμο Λευκωσίας - Τροόδους στο ύψος των κοινοτήτων Ακακίου, Περιστερώνας και Αστρομερίτης, καθώς και στον δρόμο Λεμεσού - Τροόδους στην περιοχή Λάνιας - Τριμίκλινης.

Αυξημένη τροχαία κίνηση παρατηρείται το μεσημέρι του Δεκαπενταύγουστου στους δρόμους που οδηγούν προς το Τρόοδος, με την Αστυνομία να καλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και υπομονή.

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Σύμφωνα με την ενημέρωση, αυξημένος είναι ο κυκλοφοριακός φόρτος στον δρόμο Λευκωσίας - Τροόδους στο ύψος των κοινοτήτων Ακακίου, Περιστερώνας και Αστρομερίτης, καθώς και στον δρόμο Λεμεσού - Τροόδους στην περιοχή Λάνιας - Τριμίκλινης.

Η Αστυνομία προτρέπει τους οδηγούς να διατηρούν ασφαλείς αποστάσεις από τα προπορευόμενα οχήματα και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των μελών της Τροχαίας που βρίσκονται επί καθήκοντι.

Η αυξημένη κίνηση αποδίδεται στη μαζική έξοδο εκδρομέων προς τα ορεινά θέρετρα λόγω της αργίας του Δεκαπενταύγουστου.

Νωρίτερα, η Αστυνομία πρότεινε εναλλακτικές διαδρομές, προκειμένου να αποφευχθεί η ταλαιπωρία και να διευκολυνθεί η ομαλή διακίνηση των οχημάτων. Για όσους κατευθύνονται από τη Λεμεσό προς το Τρόοδος, η Αστυνομία συστήνει τη χρήση των διαδρομών Καντού - Όμοδος - Μανδριά και Αγία Φύλα - Απεσιά - Καπήλειο - Τριμήκλινη.

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