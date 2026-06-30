Χωρίς τέλος η ταλαιπωρία στον Στρόβολο

Η καθημερινότητα στον Στρόβολο εξακολουθεί να κινείται στους ρυθμούς των εργοταξίων, την ώρα που γίνεται αγώνας δρόμου να κλείσουν τρύπες πριν από τον Σεπτέμβριο που θα επαναρχίσει η σχολική χρονιά. Δρόμοι κλειστοί ή με περιορισμένη πρόσβαση, παρακάμψεις, αυξημένη κίνηση σε γειτονιές και οδηγοί που χρειάζονται πλέον περισσότερη υπομονή για διαδρομές λίγων λεπτών, συνθέτουν την εικόνα σε αρκετά σημεία του δήμου, με τους κατοίκους αλλά και τους επιχειρηματίες να φωνάζουν συνεχώς. Τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη ή προγραμματίζονται σε βασικούς οδικούς άξονες θεωρούνται αναγκαία για τη βελτίωση του οδικού δικτύου μεν αλλά αυτό ποσώς αναιρεί την ταλαιπωρία που βιώνουν καθημερινά κάτοικοι, επαγγελματίες και οδηγοί, οι οποίοι ζητούν καλύτερο συντονισμό, πιο σαφή ενημέρωση και κυρίως ένα ορατό χρονοδιάγραμμα επιστροφής στην κανονικότητα.

Βραχνάς η Τσερίου

Στο επίκεντρο των παραπόνων βρίσκεται σταθερά η λεωφόρος Τσερίου, ένας από τους σημαντικότερους δρόμους του Στροβόλου, ο οποίος εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα επηρεάζεται από τις εργασίες. Αν και τμήματα του έργου έχουν ήδη ολοκληρωθεί και παραδοθεί στην κυκλοφορία, η συνολική εικόνα παραμένει δύσκολη κι αυτό γιατί το μισό έργο είναι υπό τη διαχείριση του δήμου και το άλλο μισό (από το Θεόκτιστο προς Τσέρι) είναι ευθύνη των Δημοσίων Έργων. Οι καθυστερήσεις δεν περιορίζονται μόνο στη λεωφόρο φυσικά, αφού η κίνηση μεταφέρεται σε κάθετους και δευτερεύοντες δρόμους, με αποτέλεσμα γειτονιές που υπό κανονικές συνθήκες δεν δέχονταν μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο να βρίσκονται σήμερα υπό πίεση. Σε ώρες αιχμής, η διέλευση γίνεται με δυσκολία, ενώ αρκετοί οδηγοί αναζητούν εναλλακτικές διαδρομές. Ιδιαίτερα προβληματισμένοι εμφανίζονται και οι επαγγελματίες της περιοχής, που κάνουν λόγο για σημαντική μείωση πελατών, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις καταστημάτων που δεν άντεξαν την πίεση και κατέβασαν ρολά.

Ασφαλτοστρώσεις τον Αύγουστο

Σύμφωνα με την ενημέρωση που υπάρχει, στις αρχές Αυγούστου αναμένεται να ασφαλτοστρωθεί το τμήμα της Τσερίου από τον κυκλικό κόμβο του Θεόκτιστου μέχρι τους Αθηαινίτες. Την ίδια περίοδο προγραμματίζεται ασφαλτόστρωση και στις οδούς Αλεξανδρουπόλεως, Στροβόλου και Πάνθεον. Οι παρεμβάσεις αυτές αναμένεται να βελτιώσουν την κατάσταση, όμως μέχρι την ολοκλήρωσή τους η περιοχή θα συνεχίσει να λειτουργεί υπό κυκλοφοριακή πίεση. Αυτό είναι και το σημείο που προκαλεί τη μεγαλύτερη δυσφορία στους δημότες, οι οποίοι αναγνωρίζουν μεν την ανάγκη των έργων αλλά θεωρούν ότι η καθημερινή επιβάρυνση έχει ξεπεράσει τα όρια της απλής ενόχλησης.

Τέλος στην ταλαιπωρία

Σε ό,τι αφορά την οδό Κωνσταντινουπόλεως, η ασφαλτόστρωση έχει ολοκληρωθεί. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από αρκετά παράπονα κατοίκων και οδηγών για την κατάσταση του δρόμου, ο οποίος εδώ και χρόνια παρουσίαζε σοβαρές φθορές. Η ολοκλήρωση των εργασιών θεωρείται θετική εξέλιξη, ωστόσο οι κάτοικοι επιμένουν ότι το πρόβλημα δεν αφορά μόνο έναν δρόμο. Όπως σημειώνουν, όταν πολλά έργα βρίσκονται σε εξέλιξη σχεδόν ταυτόχρονα, η επιβάρυνση μεταφέρεται συνολικά στην περιοχή και η καθημερινή μετακίνηση γίνεται πιο δύσκολη για όλους.

Αντιδράσεις για την Αβέρωφ

Νέο μέτωπο αντιδράσεων έχει ανοίξει και στην οδό Αβέρωφ, κοντά στο Προεδρικό Μέγαρο. Η απόφαση για μονοδρόμηση της οδού, που προωθήθηκε μετά από αίτημα της Αστυνομίας προς τον Φορέα Κυκλοφοριακών Μελετών, προκαλεί την έντονη αντίδραση των κατοίκων, ενώ, όπως μας αναφέρθηκε, λόγω της συγκεκριμένης απόφασης, κάτοικοι μένουν εγκλωβισμένοι στα σπίτια τους διότι είναι παράνομο να εισέλθουν σε μονόδρομο. Δέον να σημειωθεί ότι με βάση τη διαδικασία, θα έπρεπε να ζητηθεί η άποψη του Δήμου Στροβόλου, κάτι που δεν έγινε. Παρ' όλα αυτά, ο δήμος δεν υπέβαλε ένσταση. Η μονοδρόμηση δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί, ωστόσο οι αντιδράσεις των κατοίκων είναι έντονες. Και εκφράζουν φόβους ότι μια τέτοια ρύθμιση θα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την περιοχή, ιδιαίτερα στο σημείο της γέφυρας παρά τον Αγρότη, όπου ήδη καταγράφεται αυξημένη κυκλοφοριακή πίεση.

«Κατανοούμε, αλλά υπομονή»

Ερωτηθείς από τον «Π» για την ταλαιπωρία που καταγράφεται στον Στρόβολο λόγω των έργων, ο δήμαρχος Στροβόλου, Σταύρος Σταυρινίδης, ανέφερε ότι «αντιλαμβανόμαστε πλήρως την κούραση και την αγανάκτηση των κατοίκων, των οδηγών και των επαγγελματιών». Πρόκειται, όπως επανέλαβε, για έργα αναγκαία, τα οποία, όταν ολοκληρωθούν, θα βελτιώσουν ουσιαστικά την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα του οδικού δικτύου, όμως ο δήμος αναγνωρίζει ότι στο μεταξύ προκαλούν σοβαρή αναστάτωση. «Ο δήμος παρακολουθεί καθημερινά την πορεία των εργασιών και βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς και τους εργολάβους, ώστε να περιοριστεί όσο γίνεται η ταλαιπωρία και οφείλουμε να πούμε ότι έχει γίνει μεγάλη πρόοδος, μετά από σχετική συνεννόηση», υπέδειξε. Η ασφαλτόστρωση στην Κωνσταντινουπόλεως έχει ολοκληρωθεί, ενώ αρχές Αυγούστου προγραμματίζονται νέες ασφαλτοστρώσεις, στην Τσερίου και σε άλλες οδούς. Ζητούμε, κατέληξε, «υπομονή από τους δημότες και δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να πιέζουμε για ταχύτερη ολοκλήρωση και καλύτερο συντονισμό».