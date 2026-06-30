Ρεκόρ διελεύσεων στην Πράσινη Γραμμή: Συνολικά 7,79 εκατ. διελεύσεις το 2025

Σε ιστορικό υψηλό έφτασαν το 2025 οι εγκεκριμένες διελεύσεις από την Πράσινη Γραμμή, αγγίζοντας τα 7,79 εκατομμύρια, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή του σχετικού Κανονισμού. Η αύξηση των διελεύσεων, όπως σημειώνει η Κομισιόν, αναδεικνύει την εντεινόμενη διασύνδεση μεταξύ της ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής κοινότητας.

Την ίδια ώρα, οι παράτυπες διελεύσεις συνέχισαν την πτωτική τους πορεία, μειούμενες στις 2.433. Για την περαιτέρω διευκόλυνση της διακίνησης, η ΕΕ χρηματοδότησε έργα επέκτασης στο σημείο διέλευσης Αγίου Δομετίου/Metehan, ένα από τα πλέον πολυσύχναστα σημεία διέλευσης του νησιού, με στόχο την αύξηση της δυναμικότητάς του.

Τα στοιχεία περιλαμβάνονται στις ετήσιες εκθέσεις που δημοσίευσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εφαρμογή του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής και του Προγράμματος Βοήθειας προς την Τουρκοκυπριακή Κοινότητα, οι οποίες, σύμφωνα με την Κομισιόν, επιβεβαιώνουν την αταλάντευτη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην επανένωση της Κύπρου.

Η Έκθεση για το Πρόγραμμα Βοήθειας 2025 καταγράφει τη συνέχιση της ευρωπαϊκής στήριξης προς την τουρκοκυπριακή κοινότητα, με συνολική χρηματοδότηση 33,7 εκατομμυρίων ευρώ για το 2025. Τα κονδύλια κατευθύνθηκαν, μεταξύ άλλων, στην προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης, στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης και στην ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών.

Σημαντικό μέρος της στήριξης αφορούσε την ενίσχυση των προτύπων ασφάλειας των τροφίμων και καλής διαβίωσης των ζώων, καθώς και την υλοποίηση έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του αφθώδους πυρετού τον Δεκέμβριο του 2025.

Παράλληλα, η ΕΕ συνέχισε να χρηματοδοτεί έργα υποδομής στους τομείς της ύδρευσης, της επεξεργασίας λυμάτων, της ενεργειακής απόδοσης, καθώς και της παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα και των επιπέδων θορύβου, με στόχο τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου στην τουρκοκυπριακή κοινότητα και ευρύτερα σε ολόκληρο το νησί.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην εκπαίδευση, καθώς 142 Τουρκοκύπριοι σπούδασαν σε πανεπιστήμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ 18 μαθητές και από τις δύο κοινότητες φοίτησαν στα United World Colleges.

Στο πεδίο της κοινωνίας των πολιτών, μέσω του 9ου Σχεδίου Επιχορηγήσεων «Cypriot Civil Society in Action», χορηγήθηκαν 16 επιχορηγήσεις συνολικού ύψους 2,22 εκατομμυρίων ευρώ. Τα έργα επικεντρώνονται στην προστασία του περιβάλλοντος, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη συμφιλίωση, την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και την ενίσχυση της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού.

Οι εκθέσεις της Κομισιόν καταδεικνύουν ότι, παρά την απουσία συνολικής λύσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις που διατηρούν ανοικτούς τους διαύλους επικοινωνίας μεταξύ των δύο κοινοτήτων και ενισχύουν τις προϋποθέσεις για επανένωση της Κύπρου.