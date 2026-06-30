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Σήμα αεροπειρατείας σήκωσε μαχητικά για πτήση προς το Ισραήλ - Δεν έλαβε άδεια να προσγειωθεί στην Κύπρο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ισραηλινά μαχητικά απογειώθηκαν μετά από σήμα αεροπειρατείας σε πτήση για το Ισραήλ.

Επιβατική πτήση με προορισμό το Ισραήλ εξέπεμψε σήμα αεροπειρατείας ενώ βρισκόταν κοντά στην Κύπρο, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρχών και απογείωση μαχητικών αεροσκαφών. Λίγη ώρα αργότερα διαπιστώθηκε ότι ο συναγερμός οφειλόταν σε λανθασμένη ενεργοποίηση του συστήματος.

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης στις ισραηλινές αρχές, όταν επιβατική πτήση με προορισμό το Ισραήλ εξέπεμψε σήμα αεροπειρατείας, με αποτέλεσμα να απογειωθούν μαχητικά αεροσκάφη για την αναχαίτισή της.

Σύμφωνα με το Ynet News, το αεροσκάφος τύπου Airbus A320 της Electra Airways, το οποίο εκτελούσε πτήση της LOT Polish Airlines από τη Βαρσοβία προς το Τελ Αβίβ με περίπου 180 επιβαίνοντες, εξέπεμψε το διεθνές σήμα αεροπειρατείας ενώ πετούσε πάνω από τον τουρκικό εναέριο χώρο.

Το αεροσκάφος συνέχισε την πορεία του προς την Κύπρο, όπου πραγματοποίησε κύκλους, ενώ ο κυβερνήτης απέσυρε λίγο αργότερα το σήμα κινδύνου και ενημέρωσε ότι είχε ενεργοποιηθεί κατά λάθος. Παρά την ενημέρωση, εφαρμόστηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Σύμφωνα με το Ynet News, το αεροσκάφος δεν έλαβε άδεια να προσγειωθεί στην Κύπρο και τελικά επέστρεψε, ενώ άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι εκτράπηκε προς τη Σόφια της Βουλγαρίας για περαιτέρω έλεγχο από τις αεροπορικές αρχές.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι δύο μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν όταν υπήρξε αναφορά απώλειας επικοινωνίας με το επιβατικό αεροσκάφος. Αφού αποκαταστάθηκε η επικοινωνία, οι αρχές διευκρίνισαν ότι δεν υπήρχε ένδειξη πραγματικής απειλής για την ασφάλεια της πτήσης και το περιστατικό θεωρήθηκε λήξαν.

Ανώτεροι αξιωματούχοι της πολιτικής αεροπορίας χαρακτήρισαν το συμβάν ιδιαίτερα ασυνήθιστο και γνωστοποίησαν ότι θα διεξαχθεί έρευνα για να διαπιστωθεί πώς ενεργοποιήθηκε το σήμα αεροπειρατείας. Σύμφωνα με το Ynet News, εξετάζεται το ενδεχόμενο ο κυβερνήτης να πάτησε κατά λάθος το σχετικό κουμπί στο πιλοτήριο.

Πηγή: ynetnews

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