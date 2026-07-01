Υπηρεσιακό όπλο στην Αστυνομία: Το πιστοποιητικό ικανότητας και η απουσία ψυχομετρικής εξέτασης - Τι ισχύει σήμερα

Η εγκληματική ενέργεια στη Λεμεσό, με αστυνομικό να πυροβολεί με το υπηρεσιακό όπλο τη σύζυγό του, ανέδειξε ακόμη ένα σοβαρό ζήτημα. Την απουσία οποιασδήποτε ψυχομετρικής εξέτασης στους αστυνομικούς που χρησιμοποιούν όπλα, μετά την πρόσληψή τους στη Δύναμη.

Δηλαδή κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους, οι αστυνομικοί οι οποίοι πρέπει να φέρουν οπλισμό δεν περνούν από ψυχομετρικές εξετάσεις. Η διαδικασία παραχώρησης όπλου στους αστυνομικούς βασίζεται αποκλειστικά στο πιστοποιητικό ικανότητας, το οποίο εκδίδεται από τον διοικητή της ΜΜΑΔ. Το εν λόγω πιστοποιητικό είναι υποχρεωτικό να κατέχει ο κάθε αστυνομικός προτού χρεωθεί υπηρεσιακό όπλο. Ούτε, όμως, για την έκδοση αυτού του πιστοποιητικού προβλέπεται διαδικασία ψυχομετρικής εξέτασης.

Η διαδικασία απόκτησης του πιστοποιητικού ικανότητας αφορά μόνο τις γνώσεις που πρέπει να έχει το κάθε μέλος της Δύναμης, για να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει το όπλο είτε για σκοπούς εκπαίδευσης σε βολές, είτε σε πραγματικές συνθήκες και επιχειρήσεις.

Σε ό,τι αφορά την περίπτωση με τον 55χρονο αστυνομικό στη Λεμεσό, σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», εντάχθηκε στις τάξεις της Αστυνομίας το 1994. Δηλαδή εμπειρία 32 έτη. Επομένως επρόκειτο για ένα πολύπειρο μέλος της Δύναμης και τα αίτια πίσω από το τραγικό περιστατικό πρέπει να αναζητηθούν και προς άλλες κατευθύνσεις.

Στην αστυνομική διάταξη, η οποία κυκλοφόρησε στα μέλη της Δύναμης τον Σεπτέμβριο του 2024, προβλέπεται ότι, μέλος της Αστυνομίας δεν δικαιούται να κατέχει και να χειρίζεται υπηρεσιακό οπλισμό, εκτός εάν κατέχει πιστοποιητικό ικανότητας κατοχής και χρήσης υπηρεσιακού οπλισμού, που βρίσκεται σε ισχύ. Επίσης, κανένα μέλος της Αστυνομίας δικαιούται να συμμετέχει στις ετήσιες βολές που διοργανώνουν τα τμήματα/μονάδες/υπηρεσίες/επαρχίες, εκτός εάν κατέχει πιστοποιητικό σε ισχύ.

Σημειώνεται, επίσης, ότι το πρόγραμμα βασικής εκπαίδευσης πρέπει να καταρτίζεται από τον διοικητή της ΜΜΑΔ και να εγκρίνεται από τον αρχηγό Αστυνομίας.

Στην αστυνομική διάταξη του 2024, διευκρινίζεται ότι επιτυχών θεωρείται το μέλος που εξασφαλίζει βαθμολογία 60% και άνω στην τελική αξιολόγηση.

Κάθε πέντε χρόνια

Για σκοπούς διατήρησης του πιστοποιητικού, οι κάτοχοί του καλούνται, κάθε πέντε χρόνια, από το διοικητή της ΜΜΑΔ σε επαναξιολόγηση. Η επαναξιολόγηση είναι μονοήμερη και το είδος της εξέτασης καθορίζεται εκ των προτέρων από τον διοικητή της ΜΜΑΔ. Η επαναξιολόγηση διενεργείται από τη ΜΜΑΔ πριν από τη λήξη του πιστοποιητικού του μέλους, και κατά τη διάρκεια της αμέσως προηγούμενης ετήσιας σκοποβολής που διοργανώνει η οικεία επαρχία/τμήμα/μονάδα/υπηρεσία.

Αποτελεί ευθύνη των αστυνομικών διευθυντών/διοικητών να παρακολουθούν και να ενημερώνουν τον διοικητή της ΜΜΑΔ για τα μέλη τους που πρέπει να τύχουν επαναξιολόγησης κατά τη διάρκεια των ετήσιων βολών. Μέλος που εξασφαλίζει βαθμολογία 60% και άνω στην επαναξιολόγηση, θεωρείται ικανό να συνεχίζει να κατέχει το εν λόγω πιστοποιητικό.

Προβλέπεται, επίσης, ότι μέλος το οποίο κατά την αξιολόγηση για απόκτηση του πιστοποιητικού ή κατά την επαναξιολόγηση για διατήρηση του πιστοποιητικού, αποτυγχάνει να εξασφαλίσει την απαιτούμενη βαθμολογία, δεν θα έχει το δικαίωμα κατοχής υπηρεσιακού οπλισμού και καλείται το συντομότερο, από τον διοικητή της ΜΜΑΔ, για παρακολούθηση της βασικής εκπαίδευσης/αξιολόγησης πιστοποιητικού στη ΜΜΑΔ. Σε περίπτωση και νέας αποτυχίας στην εκπαίδευση/αξιολόγηση, το μέλος επανακαλείται το συντομότερο και για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται, μέχρι που να καταστεί ικανό να εξασφαλίσει το πιστοποιητικό.

Αναστολή

Στην αστυνομική διάταξη προβλέπεται, επίσης, σε περίπτωση κατά την οποία, μετά από ιατρική έκθεση, επιβεβαιώνεται ότι ένα μέλος καθίσταται ανίκανο να κατέχει και χρησιμοποιεί υπηρεσιακό όπλο, λόγω οποιασδήποτε σωματικής ή/και πνευματικής ασθένειας, να ενημερώνεται άμεσα ο αρχηγός Αστυνομίας (υπεύθυνος Αρχείου Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων) για διενέργεια ελέγχου κατά πόσο το μέλος είναι κάτοχος άδειας κατοχής ή χρήσης οποιουδήποτε πυροβόλου ή μη πυροβόλου όπλου. Εάν το μέλος κατέχει τέτοια άδεια, αυτή θα αναστέλλεται ή ανακαλείται, σύμφωνα με τις εξουσίες που παρέχει στον αρχηγό Αστυνομίας ο περί Πυροβόλων Όπλων και Μη Πυροβόλων Όπλων Νόμος (Ν.113(Ι)/2004). Η αναστολή του πιστοποιητικού αποφασίζεται όταν:

· το μέλος αποτύχει στην επαναξιολόγηση για διατήρηση του πιστοποιητικού,

· κατά τη διάρκεια που μέλος βρίσκεται σε διαθεσιμότητα, εκτός εάν δοθούν διαφορετικές οδηγίες από τον αρχηγό Αστυνομίας,

· μετά από σύσταση του διοικητή της ΜΜΑΔ και έγκριση του βοηθού αρχηγού, στις πιο κάτω περιπτώσεις:

(α) κατά τη διάρκεια διερεύνησης ποινικής ή και πειθαρχικής υπόθεσης εναντίον μέλους, που σχετίζεται άμεσα με την κατοχή, χρήση ή/και φύλαξη οπλισμού,

(β) μετά από ιατρική έκθεση για τη σωματική ή/και πνευματική ανικανότητα του μέλους για κατοχή και χρήση οπλισμού, και

(γ) μετά από αιτιολογημένη έκθεση/σύσταση του οικείου αστυνομικού διευθυντή/διοικητή, για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο