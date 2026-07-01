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Βρετανικές Βάσεις για τραγωδία Δεκέλειας: Ελεύθερη η συμβία του πατέρα των δύο παιδιών - Ζητούν σεβασμό στην ιδιωτικότητα της οικογένειας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Λόγω του γεγονότος ότι οι ανακρίσεις βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων ξεκαθάρισε ότι δεν είναι σε θέση να προβεί σε περαιτέρω σχολιασμό σχετικά με τις συνθήκες και την ακριβή αιτία θανάτου των παιδιών.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας των Βρετανικών Βάσεων αναφορικά με τον τραγικό θάνατο των δύο παιδιών μέσα σε αυτοκίνητο στη Δεκέλεια, με τις αρχές να προχωρούν σε επίσημη ενημέρωση για την πορεία της υπόθεσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο πατέρας των παιδιών αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου των Βρετανικών Βάσεων στη Δεκέλεια αύριο, 2 Ιουλίου, στις 12:00 το μεσημέρι. Αντίθετα, η σύντροφος του πατέρα αφέθηκε ελεύθερη άνευ όρων νωρίτερα σήμερα.

Λόγω του γεγονότος ότι οι ανακρίσεις βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων ξεκαθάρισε ότι δεν είναι σε θέση να προβεί σε περαιτέρω σχολιασμό σχετικά με τις συνθήκες και την ακριβή αιτία θανάτου των παιδιών. Παράλληλα, στην παρούσα φάση δεν μπορούν να δοθούν πληροφορίες για την παράδοση των σορών ή για τις διευθετήσεις της κηδείας.

Οι Aρχές υπογραμμίζουν τη δέσμευσή τους για τη διεξαγωγή μιας απόλυτα διεξοδικής και επαγγελματικής έρευνας, σημειώνοντας ότι θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση όταν κριθεί σκόπιμο. Τέλος, απευθύνεται έκκληση προς το κοινό και τα μέσα ενημέρωσης να σεβαστούν την ιδιωτικότητα της οικογένειας, καθώς και όλων των προσώπων που επηρεάζονται από αυτό το τραγικό συμβάν, κατά τη διάρκεια αυτής της εξαιρετικά δύσκολης περιόδου.

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