Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo

Έκτακτη Επικαιρότητα

μόλις τώρα

Αυτό είναι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο στη ΔΕΦΑ - Πρόεδρος ο Γεώργιος Πιστέντης
| Κύπρος

«Ποτέ δεν θα εγκαταλείψουμε το κράτος μας», λέει ο Ουστέλ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο κ. Ουστέλ κατηγόρησε επίσης την κυπριακή Kυβέρνηση για «νέο εξοπλιστικό αγώνα». Ισχυρίστηκε ακόμη ότι «εδώ και 50 χρόνια μας κρατούν σε αναμονή με την ομοσπονδία».

«Ποτέ δεν θα εγκαταλείψουμε το κράτος μας, το έδαφός μας», δήλωσε, την Πέμπτη, ο «πρωθυπουργός» στα κατεχόμενα, Ουνάλ Ουστέλ, υποστηρίζοντας ότι στην Κύπρο υπάρχουν «δύο λαοί, δύο δημοκρατίες, δύο κράτη» και λέγοντας ότι οι Τουρκοκύπριοι θα συνεχίσουν τον αγώνα τους προς αυτή την κατεύθυνση μαζί με την Τουρκία. Ο κ. Ουστέλ μιλούσε σε τελετή απονομής «Κάρτας Βετεράνου» και «Διπλώματος Βετεράνου» σε "πρώην μαχητές", όπως ανακονώθηκε, η οποία διοργανώθηκε από κοινού από το «γραφείο του πρωθυπουργού» και το «υπουργείο οικονομικών».

Ο κ. Ουστέλ υποστήριξε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά, αφού αντιλήφθηκε πως δεν μπορεί να «εκφοβίσει» τους Τουρκοκυπρίους στρατιωτικά, επιχειρεί πλέον να τους «καταρρακώσει οικονομικά», ασκώντας πιέσεις ώστε τουρίστες από τον νότο να μην διανυκτερεύουν στα κατεχόμενα. Παρά ταύτα, όπως είπε, η δυναμικότητα κλινών αυξήθηκε από 3.000 το 1975 σε περίπου 50.000 σήμερα.

Ο κ. Ουστέλ κατηγόρησε επίσης την κυπριακή Kυβέρνηση για «νέο εξοπλιστικό αγώνα». Ισχυρίστηκε ακόμη ότι «εδώ και 50 χρόνια μας κρατούν σε αναμονή με την ομοσπονδία».

ΚΥΠΕ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα