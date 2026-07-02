Εικόνες ντροπής στη Λεμεσό: Έριξαν τσιμέντο στην παραλία για να κατασκευάσουν παράνομα ράμπα σκαφών (βίντεο)

Ενώπιον μιας πρωτοφανούς παρανομίας βρίσκονται οι αρχές στη Λεμεσό που καλούνται να δράσουν άμεσα προς αποφυγή τετελεσμένων. Εικόνες δείχνουν ερασιτέχνες ψαράδες να τοποθετούν παράνομα μεγάλη ποσότητα μπετόν πάνω στην παραλία, προκειμένου να κατασκευάσουν από μόνοι τους, και χωρίς καμία απολύτως άδεια, ράμπα καθέλκυσης σκαφών. Το περιστατικό μάλιστα καταγράφτηκε και σε βίντεο και δημοσιεύτηκε από τους ίδιους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο αναφέρουν ως δράση του ΣΙΣΕΑΛ, δηλαδή του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Σκαφών Ερασιτεχνικής Αλιείας Λεμεσού.

Η αυθαίρετη παρέμβαση έγινε στην παραλία στην περιοχή Τσιφλικούδια, δυτικά του καρνάγιου και κοντά στο νέο λιμάνι κάτω από τη ΣΟΔΑΠ. Εκεί, ερασιτέχνες ψαράδες αποφάσισαν από μόνοι του να κατασκευάσουν ράμπα σκαφών. Συγκεκριμένα, το βράδυ της Τετάρτης εκσκαφέας «καθάρισε» την περιοχή από κάποια χόρτα και πέτρες, ενώ ακολούθως φορτηγό (βαρέλα) πήγε στο σημείο και ξεκίνησε να ρίχνει τσιμέντο πάνω ακριβώς στην παραλία, σε απόσταση αναπνοής από εκεί που σκάει το κύμα! Όπως αναφέρουν και στο video που οι ίδιοι δημοσιεύσαν, έπονται και άλλες «εργασίες» για καλύτερη κατασκευή και θέλουν να τοποθετήσουν και σχάρες δυνατές και μετά ξανά τσιμέντο για να μην σπάσει, ενώ μέχρι τώρα έριξαν 3 κυβικά τσιμέντου.

Να σημειωθεί ότι όπως ενημερώνεται ο «Π» η υπόθεση έχει ήδη καταγγελθεί στην Αστυνομία από την Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού μετά από έλεγχο που έγινε από τον Επιθεωρητή Παραλίας. Για την άρση της παρανομίας θα πρέπει να γίνει συντονισμός των αρμοδίων αρχών, δηλαδή του ΕΟΑ και την Επαρχιακής Διοίκησης. Η Αστυνομία ερευνά την υπόθεση ενώ βρίσκεται και σε αναμονή αν πιθανόν υπάρξουν νέες παρεμβάσεις.

Αξίζει να λεχθεί ότι τα τελευταία χρόνια οι ερασιτέχνες ψαράδες έχουν έντονα παράπονα ότι δεν υπάρχουν ράμπες για καθέλκυση των σκαφών τους. Αυτή την περίοδο όμως, στην ανατολική άκρη της Ακτής Ολυμπιών κατασκευάζεται από το Δήμο Λεμεσού ράμπα καθέλκυσης σκαφών, η οποία ολοκληρώνεται τις επόμενες μέρες. Όμως σε καμία περίπτωση δεν τους έχει δοθεί άδεια ή έγκριση για κατασκευή νέας ράμπας σε άλλο σημείο.