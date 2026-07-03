ΕΟΑ Λάρνακας: Νέα έκθεση της EurEau αναδεικνύει ανάγκη για επενδύσεις και προστασία υδάτινων πόρων

Η νέα έκθεση της EurEau «Europe’s Water in Figures 2026» καταγράφει υψηλό επίπεδο υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης στην Ευρώπη, με σχεδόν καθολική πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λάρνακας.

Ωστόσο, η έκθεση επισημαίνει ότι η διατήρησή του απαιτεί συνεχείς επενδύσεις, λόγω κλιματικής αλλαγής, γήρανσης υποδομών και νέων ρύπων. Τονίζει επίσης την ανάγκη πρόληψης της ρύπανσης στην πηγή και εφαρμογής της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», σημειώνει ο ΕΟΑ Λάρνακας.

Στην ανακοίνωσή του ο Οργανισμός αναφέρει ότι «η διασφάλιση ασφαλών και ποιοτικών υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης αποτελεί βασική προτεραιότητα για τους οργανισμούς νερού σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τα συμπεράσματα της νέας έκθεσης της EurEau 'Europe's Water in Figures 2026' επιβεβαιώνουν ότι, παρά το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών που παρέχεται σήμερα στους πολίτες, η διατήρησή του στο μέλλον εξαρτάται από τη συνεχή αναβάθμιση των υποδομών, την πρόληψη της ρύπανσης και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του τομέα».

Σημειώνει ακόμη ότι «Ηηέκθεση παρουσιάζει μια ιδιαίτερα θετική εικόνα για τις υπηρεσίες νερού στην Ευρώπη, καθώς το 97% των πολιτών έχει πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό και περίπου το 90% εξυπηρετείται από συστήματα συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων. Παράλληλα, το κόστος των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης παραμένει ιδιαίτερα χαμηλό, αντιστοιχώντας κατά μέσο όρο μόλις στο 1% του εισοδήματος των νοικοκυριών».

Την ίδια στιγμή, «η EurEau επισημαίνει ότι οι οργανισμοί νερούκαλούνται να ανταποκριθούν σε ολοένα πιο σύνθετες προκλήσεις. Η κλιματική αλλαγή, η γήρανση των υποδομών, η αύξηση του ενεργειακού κόστους, οι νέοι περιβαλλοντικοί ρύποι, όπως οι ουσίες PFAS, καθώς και οι αυστηρότερες απαιτήσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε θέματα επεξεργασίας, καθιστούν αναγκαίες τις διαρκείς επενδύσεις σε σύγχρονες και ανθεκτικές υποδομές».

Αναφέρεται ότι "ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πρόληψη της ρύπανσης στην πηγή. Σύμφωνα με την έκθεση, η αποτελεσματική πρόληψη της ρύπανσης και η πλήρης εφαρμογή της αρχής 'ο ρυπαίνων πληρώνει' συμβάλλουν ουσιαστικά στη μείωση του κόστους επεξεργασίας του νερού, προστατεύουν το περιβάλλον και διασφαλίζουν ότι οι υπηρεσίες ύδρευσης-αποχέτευσης παραμένουν οικονομικά προσιτές για τους πολίτες».

Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λάρνακας αναφέρει πως «υιοθετεί τις θέσεις της EurEau και συνεχίζει να επενδύει στον εκσυγχρονισμό των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, στην αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών και στην εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών που ενισχύουν την προστασία των υδάτινων πόρων και την ανθεκτικότητα των υποδομών».

Η EurEau είναι η ευρωπαϊκή ομοσπονδία νερού που εκπροσωπεί τους παρόχους υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης σε 33 ευρωπαϊκές χώρες, προωθώντας ασφαλείς και βιώσιμες υπηρεσίες νερού.