Έρχονται νέα τιμολόγια ρεύματος, ανάλογα με την ώρα, με τους έξυπνους μετρητές – 400.000 εγκαταστάσεις μέχρι τον Αύγουστο (ηχητικό)

Μέχρι τον Αύγουστο του 2026 αναμένεται να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση 400.000 έξυπνων μετρητών παγκύπρια, αρκετούς μήνες νωρίτερα από την προθεσμία του Ιανουαρίου του 2027. Ήδη έχουν τοποθετηθεί περίπου 365.000 μετρητές, ενώ η ΑΗΚ προχωρεί στην παραγγελία ακόμη 100.000, με στόχο να καλυφθούν σχεδόν όλοι οι καταναλωτές.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΑΗΚ, Χριστίνα Παπαδοπούλου, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΠΟΛΙΤΗ 107.6 & 97.6 στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» με τον Γιάννη Σεϊτανίδη ανέφερε ότι οι εργασίες εγκατάστασης συνεχίζονται με γρήγορους ρυθμούς.

«Οι εργασίες εγκατάστασης των έξυπνων μετρητών συνεχίζονται κανονικά», δήλωσε, προσθέτοντας ότι το πρόγραμμα βρίσκεται ήδη μπροστά από τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα.

Κατά μέσο όρο εγκαθίστανται περίπου 16.000 έξυπνοι μετρητές τον μήνα σε ολόκληρη την Κύπρο. Μέχρι σήμερα έχουν τοποθετηθεί γύρω στους 365.000, ενώ απομένουν άλλοι 35.000 για να επιτευχθεί ο αρχικός στόχος των 400.000.

«Απομένουν 35.000 για να εγκατασταθεί το σύνολο των 400.000 μετρητών, που σύμφωνα με την απόφαση της ΡΑΕΚ πρέπει να εγκατασταθούν 400.000 μέχρι τον Ιανουάριο του 2027», ανέφερε η κ. Παπαδοπούλου.

«Εμείς αναμένουμε πώς θα ολοκληρωθεί η εγκατάσταση των 400.000 εξυπνομετρητών μέχρι τον Αύγουστο του 2026», σημείωσε η ίδια.

Ακόμη 100.000 μετρητές

Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης των πρώτων 400.000 μετρητών, η ΑΗΚ σχεδιάζει να προχωρήσει στην τοποθέτηση ακόμη 100.000.

Η ευρωπαϊκή οδηγία προβλέπει την κάλυψη του 80% του συνόλου των καταναλωτών με έξυπνους μετρητές, ποσοστό στο οποίο αντιστοιχούσε ο αρχικός αριθμός των 400.000.

Καμία χρέωση για τους καταναλωτές

Η εγκατάσταση των έξυπνων μετρητών δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε επιβάρυνση για τους καταναλωτές, ούτε για τους πρώτους 400.000 ούτε για τους επιπλέον 100.000 μετρητές.

«Δεν υπάρχει καμία απολύτως χρέωση», ξεκαθάρισε η εκπρόσωπος Τύπου της ΑΗΚ.

Όπως εξήγησε, στόχος είναι να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα και να διασφαλιστεί η ευρωπαϊκή επιχορήγηση, μέρος της οποίας έχει ήδη εκταμιευθεί.

«Άρα ο καταναλωτής σε καμία περίπτωση δεν έχει να πληρώσει οτιδήποτε», τόνισε.

Δυναμικές τιμολογήσεις και φθηνότερες ώρες

Η ευρεία εγκατάσταση έξυπνων μετρητών ανοίγει τον δρόμο για νέα συστήματα τιμολόγησης, με διαφορετικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανάλογα με την ώρα της ημέρας.

Μέσω των δυναμικών διατιμήσεων, οι καταναλωτές θα μπορούν να μεταφέρουν ενεργοβόρες δραστηριότητες, όπως τη χρήση πλυντηρίου ή τη θέρμανση νερού, από τις ώρες αιχμής σε ώρες κατά τις οποίες η ζήτηση και το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας είναι χαμηλότερα.

«Άρα θα έχουν τη δυνατότητα οι καταναλωτές να εξοικονομήσουν χρήματα, μεταφέροντας τα ηλεκτρικά φορτία τους, για παράδειγμα το πλυντήριο της θέρμανσης του νερού τους, από ώρες αιχμής σε ώρες εκτός αιχμής, όπου η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας είναι μικρότερη, όπου το κόστος κυλοβατόρας είναι μειωμένο», ανέφερε.

Προς το παρόν, η ΑΗΚ διαθέτει τη συνήθη οικιακή διατίμηση, με σταθερή τιμή καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, καθώς και διατίμηση με χαμηλότερη χρέωση τις βραδινές ώρες και υψηλότερη το πρωί.

Στόχος είναι η δημιουργία περισσότερων δυναμικών διατιμήσεων, οι οποίες θα πρέπει προηγουμένως να εγκριθούν από τη ΡΑΕΚ.

«Ήδη το επεξεργάζεται», είπε η κ. Παπαδοπούλου, αναφερόμενη στην προετοιμασία των νέων διατιμήσεων.

Ακούστε την παρέμβαση της Χριστίνας Παπαδοπούλου στο ραδιόφωνο του «ΠΟΛΙΤΗ» 107.6 & 97.6 στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά»: