Κατασχέσεις όπλων από 600 άτομα για ενδοοικογενειακή βία

Σε εκατοντάδες ανακλήσεις αδειών οπλοκατοχής και εκτεταμένες κατασχέσεις κυνηγετικών αλλά και στρατιωτικών όπλων από πρόσωπα που κρίθηκαν επικίνδυνα για τη δημόσια ασφάλεια έχουν προχωρήσει την τελευταία πενταετία η Αστυνομία και η Εθνική Φρουρά.

Όπως δήλωσαν στον «Π» αρμόδιες πηγές, περίπου 800 κυνηγετικά όπλα και 100 στρατιωτικά τυφέκια έχουν κατασχεθεί, κυρίως έπειτα από καταγγελίες για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας αλλά και σε περιπτώσεις διάπραξης σοβαρών ποινικών αδικημάτων.

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Οι ανακλήσεις αδειών και οι κατασχέσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο εντατικοποιημένων ελέγχων για την αποτροπή πρόσβασης σε πυροβόλα όπλα από άτομα που θεωρούνται υψηλού κινδύνου. Με τις κατασχέσεις επιδιώκεται, αφενός, η αποτροπή δυσάρεστων περιστατικών από άτομα που ασκούν βία στις συζύγους τους ή εμπλέκονται σε εγκληματικές ενέργειες και, αφετέρου, η ενίσχυση της δημόσιας ασφάλειας.

Κύρια αιτία η βία στην οικογένεια

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, την τελευταία πενταετία καταγράφηκαν τουλάχιστον 600 ανακλήσεις αδειών κατοχής κυνηγετικών όπλων και κατασχέσεις κυνηγετικών όπλων και στρατιωτικών τυφεκίων λόγω περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας. Τα συγκεκριμένα περιστατικά παρουσιάζουν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αυξητική τάση.

Σε άλλες περίπου 200 περιπτώσεις κατασχέθηκαν όπλα από κυνηγούς και εφέδρους μετά από καταδίκες για τη διάπραξη σοβαρών ποινικών αδικημάτων.

Οι υπόλοιπες 100 περιπτώσεις αφορούν απώλεια άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου και κατάσχεση κυνηγετικών και στρατιωτικών όπλων, έπειτα από νοσηλείες σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Ο ΟΚΥπΥ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ενημερώνει σε τακτά διαστήματα Αστυνομία και Υπουργείο Άμυνας για εισαγωγές στο νοσοκομείο Αθαλάσσας. Σε περιπτώσεις όπου κρίνεται ότι οι ασθενείς ενδέχεται να αποτελούν κίνδυνο, δρομολογούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες αφαίρεσης των όπλων.

Οι καταδίκες

Η διάπραξη ή απόπειρα διάπραξης ποινικών αδικημάτων για τα οποία η καταδίκη συνιστά κώλυμα για κατοχή όπλου είναι τα ακόλουθα: Φόνος εκ προμελέτης, ανθρωποκτονία, βιασμός, απαγωγή, εμπρησμός, εσχάτη προδοσία, ληστεία, βία στην οικογένεια, συμμετοχή σε παράνομη οργάνωση, εισαγωγή, κατοχή και μεταφορά εκρηκτικών υλών, απόπειρα καταστροφής περιουσίας με εκρηκτικές ύλες, παράνομη εισαγωγή, απόκτηση, κατοχή και χρήση πυροβόλου όπλου, παράνομη κατοχή, χρήση, κατοχή με σκοπό την προμήθεια ναρκωτικών και λαθροθηρία που διαπράχθηκε με τη χρήση όπλου.

Πρόσωπο που καταδικάζεται για οποιοδήποτε από τα πιο πάνω αδικήματα δύναται ύστερα από παρέλευση 10 ετών από την ημερομηνία καταδίκης του και 10 ετών από την ημερομηνία της αποφυλάκισής του να υποβάλει αίτηση για την εξασφάλιση άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου.

Μέτρο αποτροπής για φυγόστρατους

Αξίζει να αναφερθεί ότι, στις περιπτώσεις όπου η Αστυνομία προχωρεί σε κατάσχεση κυνηγετικών όπλων και ανάκληση αδειών κυνηγίου, περιλαμβάνονται από το 2021 και πρόσωπα τα οποία δεν εκπληρώνουν τη στρατιωτική τους θητεία για λόγους ψυχικής υγείας. Η Αστυνομία ενημερώνεται για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, καθώς το κεντρικό πληροφοριακό της σύστημα είναι διασυνδεδεμένο με το ηλεκτρονικό αρχείο των στρατολογικών γραφείων.

Η αφαίρεση κυνηγετικών όπλων, καθώς και η μη έκδοση άδειας κυνηγίου σε άτομα που απαλλάσσονται από την Εθνική Φρουρά για λόγους ψυχικής υγείας προβλέπεται στον περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων Νόμο. Η σχετική νομοθεσία τροποποιήθηκε το 2021 για να ενσωματωθεί η συγκεκριμένη απαγορευτική πρόνοια με στόχο «την αποτροπή καταχρηστικών επικλήσεων ψυχικών νοσημάτων για αποφυγή εκπλήρωσης της στρατιωτικής θητείας».