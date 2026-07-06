Χειροπέδες σε τρεις 18χρονους για την επίθεση σε Τουρκοκύπριο στην Αγία Νάπα

Στη σύλληψη τριών προσώπων ηλικίας 18 ετών προχώρησε η Αστυνομία για την επίθεση εναντίον 47χρονου Τουρκοκύπριου στην Αγία Νάπα, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Οι τρεις νεαροί συνελήφθησαν τα ξημερώματα, βάσει δικαστικών ενταλμάτων, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης στην επαρχία Αμμοχώστου.

Τέθηκαν υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων και αναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου, για τη διαδικασία έκδοσης διαταγμάτων προσωποκράτησης.

Εντοπίστηκε τραυματισμένος σε δρόμο

Ο 47χρονος είχε εντοπιστεί γύρω στις 6 το πρωί της Κυριακής, έπειτα από σχετική πληροφορία, τραυματισμένος σε δρόμο της Αγίας Νάπας.

Αρχικά μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε εγκεφαλική αιμορραγία και κάταγμα στη βάση του κρανίου.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του διασωληνώθηκε και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση, σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς.

Επίθεση από ομάδα αγνώστων

Από τις αστυνομικές εξετάσεις εξασφαλίστηκε μαρτυρία, σύμφωνα με την οποία ο 47χρονος φέρεται να δέχθηκε επίθεση από ομάδα αγνώστων προσώπων, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Οι έρευνες της Αστυνομίας επικεντρώθηκαν στον εντοπισμό και τη σύλληψη των προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στην επίθεση.

Παρακολουθούν την υπόθεση στα κατεχόμενα

Για την υπόθεση τοποθετήθηκε και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Τουφάν Ερχιουρμάν, αναφέροντας ότι οι αρχές στα κατεχόμενα ενημερώθηκαν αμέσως μετά το περιστατικό.

Σύμφωνα με τη γραπτή δήλωσή του, βρίσκονται σε επικοινωνία με την οικογένεια του τραυματία, καθώς και με τις αρμόδιες αρχές στις δύο πλευρές, και παρακολουθούν στενά τόσο την κατάσταση της υγείας του όσο και τις εξελίξεις στις έρευνες. Παράλληλα, ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στον 47χρονο.

Το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις.