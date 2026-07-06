Τι φταίει για τα προβλήματα στο τηλεοπτικό σήμα: Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε, σύμφωνα με το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Διευκρινίσεις για τα προβλήματα λήψης που παρουσιάστηκαν μετά τη μετάβαση της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης στη νέα τεχνολογία DVB-T2, μέσω του δικτύου της Hellas Sat, έδωσε το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, η μετάβαση στο νέο δίκτυο απαιτεί επαναρρύθμιση των τηλεοπτικών καναλιών. Σε περίπτωση που μια τηλεοπτική συσκευή είναι παλαιότερης γενιάς και δεν υποστηρίζει την τεχνολογία DVB-T2, οι πολίτες θα πρέπει να προμηθευτούν εξωτερικό αποκωδικοποιητή.

Για την επιλογή του κατάλληλου αποκωδικοποιητή, οι καταναλωτές καλούνται να απευθύνονται στους προμηθευτές, οι οποίοι έχουν την ευθύνη να τους ενημερώνουν σωστά για τη συμβατότητα των συσκευών με τη νέα τεχνολογία.

Παράλληλα, έχει διαπιστωθεί ότι σε ορισμένους τηλεοπτικούς δέκτες που έχουν εισαχθεί από την Ελλάδα ενδέχεται να απαιτείται αλλαγή στις περιφερειακές ρυθμίσεις της συσκευής. Συγκεκριμένα, μπορεί να χρειαστεί να επιλεγεί διαφορετική ευρωπαϊκή περιοχή, καθώς το λογισμικό ορισμένων δεκτών δεν επιτρέπει τον αυτόματο συντονισμό στις νέες συχνότητες.

Τηλεφωνικό κέντρο από Hellas Sat

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, η Hellas Sat παρέχει υποστήριξη μέσω του τηλεφωνικού κέντρου στο 22000737, το οποίο λειτουργεί καθημερινά μέχρι τις 21:00.

Λόγω του αυξημένου αριθμού κλήσεων, ενδέχεται να παρατηρούνται καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση. Ωστόσο, σύμφωνα με το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, η εταιρεία έχει δεσμευτεί ότι θα επικοινωνήσει με όλους τους πολίτες των οποίων οι κλήσεις δεν κατέστη δυνατό να εξυπηρετηθούν άμεσα.

Έχουν επίσης εντοπιστεί αρκετές περιπτώσεις στις οποίες το πρόβλημα δεν σχετίζεται με τον τηλεοπτικό δέκτη, αλλά με την εγκατάσταση λήψης, την κεραία ή την εσωτερική καλωδίωση των υποστατικών. Η Hellas Sat έχει δεσμευτεί να παρέχει τεχνική υποστήριξη και για αυτά τα ζητήματα.

Η μετάβαση στο νέο δίκτυο αποτελεί σημαντική αναβάθμιση

Σύμφωνα με το Τμήμα, η μετάβαση στο νέο δίκτυο αποτελεί σημαντική τεχνολογική αναβάθμιση για την Κύπρο, η οποία συγκαταλεγόταν στις τελευταίες ευρωπαϊκές χώρες που δεν είχαν υιοθετήσει πλήρως την τεχνολογία υψηλής ευκρίνειας.

Η αλλαγή κατέστη επίσης αναγκαία λόγω της λήξης της άδειας του προηγούμενου παρόχου. Το σύστημα μετάδοσης που χρησιμοποιούσε η Velister δεν προέβλεπε υποχρεωτική μετάδοση προγραμμάτων υψηλής ευκρίνειας, ενώ οι απαιτήσεις λήψης ήταν υψηλότερες σε σύγκριση με αυτές του νέου δικτύου HD.

Πριν από την οριστική μετάβαση είχε προηγηθεί περίοδος παράλληλης λειτουργίας των δύο δικτύων διάρκειας τριών μηνών, καθώς και εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού, ώστε οι πολίτες να προβούν έγκαιρα στις αναγκαίες ενέργειες.

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής αναφέρει ότι παρακολουθεί καθημερινά τις εξελίξεις και βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τη Hellas Sat, με στόχο την πλήρη αποκατάσταση των προβλημάτων λήψης το συντομότερο δυνατό.