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Λάρνακα: Ληστής μεταμφιεσμένος σε ντελιβερά επιτέθηκε με πιστόλι σε 73χρονο ιδιοκτήτη χρυσοχοείου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο ιδιοκτήτης αντέδρασε, με αποτέλεσμα αυτός να τον κτυπήσει στο κεφάλι με το πιστόλι προκαλώντας του θλαστικό τραύμα, ωστόσο ο ιδιοκτήτης κατάφερε να τον απωθήσει εκτός τους καταστήματος.

Σήμερα γύρω στις 9 το πρωί, λήφθηκε πληροφορία στο ΤΑΕ Λάρνακας για απόπειρα ληστείας σε χρυσοχοείο στη Λάρνακα.

Σύμφωνα με την καταγγελία, άγνωστος ο οποίος φορούσε μαύρη φανέλα με μακριά μανίκια και γιλέκο εταιρίας διανομής φαγητού και έφερε μαύρο κράνος μοτοσικλέτας πλήρους κάλυψης προσώπου, εισήλθε σε χρυσοχοείο προτάσσοντας πιστόλι εναντίον του 73 χρόνου ιδιοκτήτη.

Ο ιδιοκτήτης αντέδρασε, με αποτέλεσμα αυτός να τον κτυπήσει στο κεφάλι με το πιστόλι προκαλώντας του θλαστικό τραύμα, ωστόσο ο ιδιοκτήτης κατάφερε να τον απωθήσει εκτός τους καταστήματος.

Ο δράστης τράπηκε σε φυγή με όχημα που τον περίμενε εκτός του καταστήματος, το οποίο από τις μέχρι στιγμης εξετάσεις φαίνεται να οδηγούσε άλλο άγνωστο πρόσωπο πιθανόν αλλοδαπός.

Η σκηνή αποκλείστηκε και διεξάγονται εξετάσεις από το ΤΑΕ Λάρνακας. Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου έγινε συρραφή στο τραύμα του και αναμένεται να απολυθεί.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λάρνακας.

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ΛΑΡΝΑΚΑΚΥΠΡΟΣληστεία

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